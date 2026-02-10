Séneca, filósofo cordobés, sobre la gente a la que no le da la vida: «No es que tengamos poco tiempo, es que lo perdemos mucho»

Lucio Anneo Séneca fue uno de los filósofos más influyentes de la Hispania romana. Nacido en Córdoba en el año 4 a. C. y fallecido en Roma en el 65 d. C., una de sus frases más célebres vuelve hoy a resonar con fuerza en una sociedad marcada por la hiperconectividad y la sensación constante de no disponer de tiempo suficiente.

«No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho», escribió en su tratado De la brevedad de la vida. Una advertencia que, más de 2.000 años después, cobra especial relevancia en el contexto actual, dominado por la cultura de la inmediatez.

El estoicismo que defendía Séneca se articula gira en torno a la idea de que la felicidad no depende de factores externos, sino de vivir conforme a la razón y la naturaleza. Según esta corriente, el ser humano sólo puede controlar sus acciones, sus juicios y su actitud frente a los acontecimientos.

El segundo gran pilar de su pensamiento es la gestión consciente del tiempo, el bien más escaso. Desde esta perspectiva, vivir desperdiciando el tiempo equivale a vivir de forma superficial y descuidada. El tercer principio del estoicismo senecano es la indiferencia ante lo externo. El filósofo cordobés advertía que muchas personas sacrifican su tiempo persiguiendo objetivos que, una vez alcanzados, no les proporcionan la satisfacción esperada.

Para Séneca, la vida no es breve por naturaleza, sino que se vuelve corta cuando se diluye en preocupaciones innecesarias o ambiciones desmedidas. El problema no radica en la falta de tiempo, sino en la falta de atención y propósito. En «Cartas a Lucilio» y «De la brevedad de la vida», critica a quienes se lamentan de lo corta que es la existencia mientras la desperdician como si fuera inagotable.

En pleno siglo XXI, una época en la que el éxito se mide en términos de productividad y rendimiento, la advertencia de Séneca tiene más sentido que nunca: no se trata de tener más tiempo, sino de vivirlo mejor.

Son datos recogidos en el estudio «Nacer en la era digital. Generación IA» la plataforma de seguridad en red Qustodio, España, el país desarrollado donde más tiempo pasan los jóvenes en las redes sociales (59 minutos). Le siguen Reino Unido (52 minutos), Francia (50), Estados Unidos (47) y Australia (46).

Gloria R Ben, psicóloga experta de Qustodio, insiste en que «es importante que las familias supervisen el contenido que consumen los menores en estas plataformas e inculquen un uso responsable de los dispositivos electrónicos, estableciendo normas y límites de tiempo de uso». A su vez, destaca que «es esencial que haya una comunicación abierta entre padres e hijos, de manera que los menores se sientan cómodos para hablar sobre cualquier problema o situación incómoda que puedan experimentar en Internet».

Analizando el tiempo de uso entre la población adulta, cada persona dedica al día 6 horas y 38 minutos, una cifra que en la última década ha crecido ligeramente. Meta sigue dominando el sector: Facebook es la red social más visitada, con más de 33 millones de usuarios mensuales, e Instagram es la plataforma en la que más tiempo se pasa de media.

