Mahatma Gandhi: «Un ‘no’ pronunciado desde la convicción más profunda es mucho mejor que un ‘sí’ pronunciado solo para agradar o evitar problemas»

Decir ‘sí’ para evitar una discusión, agradar a otra persona o escapar de una situación incómoda puede parecer, en ocasiones, la opción más sencilla. Sin embargo, Mahatma Gandhi defendía justamente lo contrario cuando aquello que está en juego afecta a las propias convicciones. «Un ‘no’ pronunciado desde la convicción más profunda es mucho mejor que un ‘sí’ pronunciado solo para agradar o evitar problemas». Una reflexión que resume una de las ideas centrales de su pensamiento, ya que la importancia de actuar con coherencia entre lo que se piensa, lo que se cree y lo que finalmente se hace.

Decir no también requiere valentía

Gandhi consideraba que negarse a algo no era necesariamente una muestra de enfrentamiento. En determinadas circunstancias, podía convertirse en una expresión de honestidad y de fidelidad a los propios principios. La frase aparece en un texto relacionado con su respuesta a Saklatvala, publicada el 17 de marzo de 1927, cuando Gandhi explicaba por qué no podía aceptar determinadas propuestas pese a comprender las intenciones de la otra persona.

El contexto resulta especialmente interesante porque Gandhi no planteaba el ‘no’ como una reacción impulsiva. Su negativa estaba relacionada con aquello que consideraba correcto según sus principios. En su filosofía de la satyagraha, la defensa de la verdad exigía mantener una posición firme, pero también estar dispuesto a revisar las propias decisiones cuando aparecieran nuevos argumentos o se descubriera un error.

La diferencia entre firmeza y obstinación

Para Gandhi, mantener una convicción no significaba aferrarse a ella ciegamente. En uno de sus textos sobre la satyagraha explicaba que quien defiende la verdad debe distinguir entre la firmeza y la obstinación, ya que si una persona descubre que su decisión era equivocada y continúa manteniéndola únicamente por orgullo, esa actitud deja de ser coherente con la búsqueda de la verdad.

Esta distinción permite entender mejor el significado de la frase. Decir ‘no’ desde la convicción no consiste en rechazar todo aquello que proponen los demás, sino en tener la capacidad de expresar una negativa cuando aceptar supondría actuar contra aquello que realmente se piensa. Gandhi llegó incluso a defender la necesidad de decir ‘no’ abiertamente cuando esa era la respuesta que realmente se quería dar, en lugar de esconderla por cortesía.

La segunda parte de la frase apunta directamente a otro comportamiento, que es aceptar algo únicamente para complacer a los demás. Para el líder del movimiento pacifista, Gandhi advertía que actuar de esa manera puede terminar alejando a una persona de sus propias convicciones. En lugar de buscar constantemente la aprobación externa, su planteamiento defendía una relación más sincera entre conciencia y comportamiento.