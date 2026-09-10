La reflexión vital de Mahatma Gandhi sobre la perseverancia: «La fuerza no viene de una capacidad física, viene de una voluntad indomable»

Mahatma Gandhi convirtió la perseverancia, la resistencia y la firmeza de las convicciones en algunos de los pilares de su pensamiento. Su forma de enfrentarse a las injusticias no se basaba en demostrar una mayor fuerza física que sus adversarios, sino en mantener sus principios incluso cuando hacerlo implicaba asumir importantes sacrificios. Por eso, una de sus reflexiones más conocidas resume de manera especialmente clara su filosofía. «La fuerza no viene de una capacidad física, viene de una voluntad».

La fuerza está en la voluntad

La frase plantea una manera diferente de entender qué significa ser fuerte. Para Gandhi, la fortaleza no dependía de los músculos ni de la capacidad de imponerse físicamente sobre otra persona. La verdadera resistencia estaba relacionada con la determinación necesaria para mantenerse fiel a una convicción incluso cuando el camino resultaba complicado o las circunstancias invitaban a abandonar.

Una filosofía basada en resistir

La reflexión no puede separarse del concepto de satyagraha, la estrategia de resistencia que Gandhi desarrolló y empleó en sus campañas políticas. Su propuesta buscaba hacer frente a la injusticia mediante la firmeza, la desobediencia civil y la no violencia, aceptando incluso las consecuencias personales derivadas de esa resistencia.

Gandhi explicó en sus propios escritos que sus experiencias políticas estaban estrechamente relacionadas con sus principios espirituales. En su autobiografía, The Story of My Experiments with Truth, describió su vida como una sucesión de experimentos destinados a poner a prueba sus convicciones y aprender de ellas.

Su trayectoria permite comprender por qué la voluntad tenía tanta importancia en su pensamiento. Gandhi ejerció como abogado y desarrolló una parte fundamental de su actividad política en Sudáfrica antes de convertirse en una de las figuras centrales del movimiento independentista indio. Su método se apoyó en la resistencia no violenta frente al poder colonial británico.

La enseñanza de Gandhi puede trasladarse también a situaciones mucho más cotidianas. Una persona puede no tener las mejores condiciones, carecer de ventajas frente a sus competidores o encontrarse con obstáculos inesperados y, aun así, continuar avanzando si mantiene una voluntad firme. La perseverancia no garantiza que todos los objetivos terminen cumpliéndose, pero sí permite afrontar las dificultades sin abandonar inmediatamente.