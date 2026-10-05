La ausencia de Leonor en la cena de los Macron tiene una lectura: Carlos III podría ser su gran estreno

La ausencia de la princesa Leonor en la cena de Estado ofrecida por los Reyes a Emmanuel y Brigitte Macron fue, probablemente, una de las grandes preguntas de la noche. El martes 29 de septiembre, mientras el Palacio Real de Madrid se vestía de gala para recibir al presidente francés y a su esposa, todas las miradas estaban puestas en Felipe VI y doña Letizia, pero también había quien esperaba encontrar entre los invitados a la heredera al trono. No estaba. Tampoco su hermana, la infanta Sofía. Y, aunque el marco parecía casi perfecto para que Leonor diera uno de los pasos que todavía tiene pendientes en su progresiva incorporación a la agenda institucional, Zarzuela habría decidido que todavía no era su momento.

La ausencia de las dos hermanas tenía una explicación relacionada con sus estudios. Leonor acaba de comenzar una nueva etapa universitaria en Madrid, donde estudia Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III después de completar sus tres años de formación militar. Sofía, por su parte, continúa con su formación universitaria en París. Sin embargo, en el caso de la princesa de Asturias, la ausencia adquiere una lectura especial porque su vida ha cambiado considerablemente en los últimos meses. Ya no está en una academia militar, no se encuentra embarcada en el Juan Sebastián de Elcano y tampoco está realizando su formación aeronáutica. Ha regresado a Madrid y ha comenzado a construir una rutina universitaria mucho más parecida a la que tuvo su padre antes de convertirse en Rey.

Por eso, la cena de Estado de los Macron reunía prácticamente todos los ingredientes para que Leonor protagonizara uno de esos momentos que quedan registrados en el álbum oficial de la Corona. Palacio Real, una visita de Estado, jefes de Estado extranjeros y un escenario en el que la solemnidad del ceremonial permite a los miembros de las familias reales asumir un papel de representación. Sin embargo, la heredera no apareció. Y tampoco su hermana Sofía, algo que podría ser especialmente relevante si la intención de los Reyes es que las dos hagan juntas su primera gran aparición de gala en una cena de estas características.

Porque el debut de Leonor en un banquete de Estado no parece concebido como una cuestión meramente protocolaria. Este tipo de cenas representan uno de los niveles más elevados del ceremonial diplomático y reúnen en un mismo espacio a representantes de las instituciones, la política, la diplomacia, la empresa y la cultura. Para la princesa de Asturias, su presencia supondría también dar un paso más en la preparación de una función que, con el tiempo, tendrá que asumir de manera cada vez más habitual: representar a España ante otras casas reales y jefes de Estado. Y ahí es donde aparece una posibilidad que convierte esta espera en algo mucho más interesante. La futura visita de Estado de Carlos III y la reina Camila a España, prevista para 2027, podría convertirse en el escenario elegido para ese estreno. Todavía no existe una fecha oficial cerrada, aunque las previsiones apuntan a la segunda mitad del próximo año. El viaje servirá para devolver la visita que Felipe VI y Letizia realizaron al Reino Unido en julio de 2017 y tendrá, además, una importante carga simbólica: será la primera visita de Estado de un monarca británico a España desde la protagonizada por Isabel II en 1988.

La coincidencia con la historia personal de Felipe VI resulta difícil de pasar por alto. En octubre de 1988, cuando tenía apenas 20 años, el entonces príncipe Felipe participó en los actos organizados con motivo de la visita de Isabel II y el duque de Edimburgo a España. Aquel joven heredero ocupó un lugar destacado junto a sus padres, Juan Carlos I y la Reina Sofía, durante una visita histórica que se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la agenda internacional de la Corona española. Casi cuatro décadas después, la historia podría repetirse con los protagonistas intercambiados: Carlos III, hijo de Isabel II, frente a Leonor, hija de Felipe VI.

Si finalmente la princesa de Asturias participa en una cena de Estado durante la visita británica, la fotografía tendría una fuerza evidente. No sería simplemente la imagen de una heredera acompañando a sus padres en un acto oficial, sino el encuentro entre dos generaciones de monarcas y futuros monarcas. Felipe VI debutó en este tipo de ceremonial junto a Isabel II y Leonor podría hacerlo, casi cuarenta años después, ante el hijo de aquella soberana. La coincidencia permitiría escenificar de una manera especialmente poderosa la continuidad entre dos generaciones de la Corona española y británica.