Qué significa el proverbio chino sobre la resiliencia: «Una maja de hierro, a fuerza de ser afilada, puede convertirse en una aguja»

Afilar una maja de hierro hasta convertirla en una aguja parece una tarea imposible, y precisamente por eso la imagen se ha convertido en un símbolo de constancia utilizado en un proverbio chino. Detrás hay un mensaje claro sobre la perseverancia y sobre cómo el esfuerzo sostenido puede lograr lo que a primera vista parece inalcanzable.

El proverbio chino «Convertir una maja de hierro en una aguja», en pinyin tiě chǔ chéng zhēn, es un modismo que expresa que quien persevera y está dispuesto a esforzarse mucho puede alcanzar el éxito. Su origen se atribuye a una leyenda sobre la juventud de Li Bai, recogida en textos de las dinastías Song y Ming.

Qué significa este proverbio chino

Su núcleo es el papel de la perseverancia constante para superar las dificultades. Una barra de hierro no se convierte en aguja de un día para otro: hacen falta paciencia, repetición y la convicción de que el trabajo, por lento que sea, acaba dando resultado.

El proverbio recuerda que el éxito depende en buena medida de la firmeza con que se sostiene el esfuerzo en el tiempo. Por eso suele asociarse a la capacidad de seguir adelante pese a los obstáculos, una idea muy próxima a lo que hoy se entiende por resiliencia.

La misma imagen aparece con otras palabras en una obra de la dinastía Ming, «Mùlián rescata a su madre», de Zheng Zhizhen: «Es como afilar una maja de hierro para hacer una aguja; con un corazón firme, la barra algún día se convertirá en aguja».

Cómo aplicar la enseñanza en la vida cotidiana

El primer terreno es el estudio. La propia tradición china lo recoge en el lema de una escuela, «Confianza, estímulo al estudio, convertir una maja de hierro en una aguja», con la idea de que profesores y alumnos necesitan confianza y constancia para avanzar con paso firme y perfeccionarse de forma continua. Vale igual para quien prepara unas oposiciones, aprende un idioma o retoma una carrera que dejó a medias.

También sirve en el trabajo y en los proyectos personales. En China se cita, por ejemplo, en conferencias sobre cómo solicitar fondos para investigar, donde se insiste en que la clave está en la perseverancia y en refinar el texto una y otra vez.

En la práctica, la lección es dejar de medir el progreso por lo que falta y fijarse en lo que se avanza cada día. Como la anciana de la leyenda, basta con tener claro el objetivo y repetir el gesto.

El origen del proverbio y su huella actual

Según la tradición, Li Bai abandonó sus estudios en su juventud, durante la dinastía Tang. Al pasar junto a un arroyo, el Mózhēn o «de Afilar la Aguja», al pie de la montaña Xiang’er, vio a una anciana afilando una barra de hierro y le preguntó para qué. Ella respondió: «Quiero convertirla en una aguja».

Conmovido por su determinación, Li Bai regresó y completó sus estudios. La historia quedó recogida por Zhu Mu, de la dinastía Song, en una obra de geografía sobre Meizhou, y dio lugar a expresiones parecidas, como «Moler un mortero en una aguja». Los registros de los períodos Song y Ming figuran en obras como una panorámica geográfica y el Libro Clasificado de Qianque.