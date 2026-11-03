Los expertos en comportamiento animal coinciden sobre el Doberman: «Fue desarrollado para ser veloz, protector y para formar un vínculo muy estrecho con sus dueños»

La existencia de numerosas y diversas razas de perro concluye con un comportamiento característico y habitual en cada animal. En el caso de los Doberman, la atención se sitúa en su apariencia atlética, inteligencia y fama protectora con sus dueños.

Aunque detrás de su imagen existe un animal sociable, cariñoso y capaz de desarrollar un vínculo muy estrecho con sus dueños. El experto en comportamiento animal Marc Goldberg detalla que esta raza fue desarrollada originalmente para ser veloz, valiente y protectora.

El carácter de un Doberman

Aunque muchas personas relacionan al doberman con la agresividad, su comportamiento depende realmente de la educación, socialización y experiencias que haya tenido desde cachorro.

Goldberg destaca que los cachorros suelen ser curiosos y sociables, además de las ganas que proyectan a la hora de conocer personas y relacionarse con otros perros. Una energía que puede desembocar en comportamientos difíciles de controlar si no reciben una buena educación.

De hecho, algunos cachorros tienden a saltar sobre las personas o mostrar demasiada efusividad cuando buscan atención. Así que, establecer límites desde los primeros meses es clave para conseguir una convivencia tranquila.

Los cuidados y el adiestramiento

Uno de los aspectos más importantes para garantizar el cuidado de nuestras mascotas es el entrenamiento temprano. El especialista recomienda introducir lo que se denomina la llamada, es decir, enseñar al perro a acudir cuando escucha su nombre o la orden «aquí», desde las ocho semanas de vida.

Además, es un perro que necesita actividad física, estimulación mental, socialización y rutinas estables. Otro aspecto fundamental es respetar sus horas de descanso. Goldberg advierte que muchos problemas de comportamiento en cachorros pueden estar relacionados con la falta de sueño.

Por lo tanto, el doberman no es solamente un perro protector, porque con educación positiva, ejercicio y atención se puede convertir en un compañero fiel, afectuoso y equilibrado.