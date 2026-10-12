Los veterinarios lo confirman: ésta raza de perro destaca por su inteligencia y su instinto protector

El Doberman destaca por su energía, su inteligencia y su instinto protector. La veterinaria Sarah Wooten explicó que su pasado como perro de trabajo y protección requiere una familia dispuesta a dedicarle tiempo y atención. No basta con disponer de una vivienda espaciosa: también necesita ejercicio diario, compañía y normas coherentes para mantener un comportamiento equilibrado. La especialista resume algunas de sus cualidades al definirlo como un perro que «piensa rápido, protege sin miedo y aprende cosas nuevas sin esfuerzo».

Con una rutina estable, una buena socialización y suficientes oportunidades para mantenerse activo, el Doberman puede establecer una relación muy cercana con su familia y demostrar una gran lealtad hacia ella. La socialización temprana es fundamental para esta raza. Desde cachorro, debe familiarizarse de forma gradual y positiva con diferentes entornos, personas y otros animales. Su inteligencia también exige una estimulación constante. «Los Doberman son muy inteligentes y necesitan tanto trabajo mental como ejercicio físico», explica la veterinaria.

Doberman, un perro muy inteligente

El origen de esta raza se remonta a finales del siglo XIX, cuando Karl Friedrich Louis Dobermann, un recaudador de impuestos alemán, comenzó a realizar cruces entre diferentes perros con el objetivo de obtener un animal que le ofreciera protección durante su trabajo. Debido a los riesgos que afrontaba al desplazarse con el dinero recaudado, buscaba un compañero capaz de disuadir a posibles ladrones y asaltantes. Para desarrollar esta nueva raza, se combinaron ejemplares de distintas variedades, entre ellas el Rottweiler, el Weimaraner y el Manchester Terrier, además de otros perros. Con el paso del tiempo, estos cruces dieron lugar al Doberman, un animal que destaca por su inteligencia, su capacidad de aprendizaje y su instinto protector.

Características

El Doberman es un perro de tamaño grande. Los machos suelen medir entre 68 y 72 centímetros de altura y pesar de 40 a 45 kilos, mientras que las hembras alcanzan entre 63 y 68 centímetros y pesan entre 32 y 35 kilos. Necesita un nivel elevado de actividad física y su esperanza de vida se sitúa entre los 10 y los 12 años. Su carácter destaca por la inteligencia, la lealtad, la valentía y su permanente estado de alerta.

El hogar ideal para esta raza debe ofrecerle oportunidades para ejercitarse, estimulación mental y una buena socialización desde cachorro. Su pelaje es corto y grueso, y puede presentar colores como el negro y fuego, el marrón y fuego o el azul y fuego. Gracias a su capacidad de aprendizaje, el Doberman presenta un alto nivel de adiestramiento, siempre que reciba una educación constante y adecuada.

Cuidados

El Doberman es un perro inteligente, fiel y valiente, cualidades que, junto con su seguridad, lo convierten en un buen guardián y protector de su familia. A pesar de su energía y su instinto de vigilancia, también puede ser cariñoso y disfrutar mucho de la compañía de sus cuidadores. Su inteligencia y capacidad de adaptación le permiten desempeñar diferentes funciones, tanto en tareas de trabajo como en la vida familiar. Cuando recibe una educación adecuada y una buena socialización desde cachorro, así como ejercicio y atención, puede convertirse en un compañero cercano, cariñoso y profundamente leal.

El Doberman tiene un pelaje corto y experimenta mudas de pelo, aunque no presenta un subpelo abundante como otras razas. Para mantenerlo en buenas condiciones, se recomienda cepillarlo una vez a la semana con un cepillo de goma, que ayuda a retirar el pelo suelto y reducir su acumulación en casa.

Ésta es una raza activa, atlética e inteligente que necesita realizar ejercicio a diario para mantenerse en buena forma física. No basta con sacarlo unos minutos a la calle para que haga sus necesidades: necesita paseos, juegos y actividades que le permitan gastar energía y estimular su mente. Cuando no recibe suficiente actividad, puede aburrirse, mostrarse inquieto o desarrollar comportamientos destructivos dentro del hogar. Un Doberman adulto y sano suele beneficiarse de entre una y dos horas diarias de actividad, repartidas en varios momentos del día.

Salud

Esta raza tiene predisposición a diversas enfermedades que conviene conocer para cuidar su salud y favorecer una buena calidad de vida. Entre las más importantes se encuentra la miocardiopatía dilatada, una afección que debilita el músculo cardíaco y dificulta el funcionamiento del corazón. También puede desarrollar el síndrome de Wobbler, un trastorno que afecta a la columna vertebral y puede provocar alteraciones en la marcha y problemas de movilidad.

Otra enfermedad hereditaria es la de von Willebrand tipo 1, que afecta a la coagulación de la sangre y puede causar hemorragias prolongadas. Asimismo, algunos ejemplares presentan displasia de cadera, una alteración articular que puede generar dolor y dificultades para caminar. El hipotiroidismo, relacionado con una producción insuficiente de hormonas tiroideas, también puede aparecer y provocar aumento de peso, cansancio y alteraciones cutáneas. Por último, el Dobermann puede sufrir vítreo primario hiperplásico persistente, una anomalía ocular congénita vinculada al desarrollo durante la gestación.