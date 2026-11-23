El comportamiento de nuestras mascotas varía dependiendo de sus experiencias vividas o de sus antecedentes con respecto a la raza a la que pertenezcan. Uno de los casos más llamativos es el del beagle, ya que esta raza se caracteriza por su energía y cercanía, pero también por un carácter independiente que puede ocasionar problemas en su educación.

La adiestradora especializada en esta raza, Kellie Wynn, ha confirmado lo siguiente: «Tienes que ser firme con ellos porque tienen un carácter fuerte». A su vez, detalla que es una raza sociable y cariñosa, aunque no siempre sencilla de entrenar.

¿Por qué puede ser difícil educar a un beagle?

La personalidad de un animal está relacionada con el origen de la raza. Durante generaciones, los beagles fueron seleccionados para cazar y debían seguir rastros y localizar presas gracias a su olfato. Un instinto que continúa presente y condiciona su comportamiento.

Wynn determina que la falta de actividad favorece la ansiedad y los comportamientos destructivos. La solución para poner fin a esta conducta no se resume en la enseñanza de órdenes básicas, sino que necesitan tareas que respondan a sus instintos.

Por ejemplo, el olfato es una de sus principales herramientas. Los paseos diarios y los juegos de búsqueda son recursos útiles para mantenerlos activos. Por ejemplo, premios o juguetes que permitan estimular sus capacidades y convertir el aprendizaje en una experiencia entretenida.

Las reglas para convivir con esta raza

La constancia al mantener una serie de reglas coherentes y repetir las pautas son componentes que ayudan a que el perro comprenda qué se espera de él. También es importante practicar la llamada, ya que un beagle puede distraerse con un repentino olor y tardar en responder.

Además, necesita desafíos mentales y compañía. Si pasa demasiado tiempo solo o aburrido, puede ladrar, aullar, morder objetos o buscar por su cuenta alguna forma de entretenerse.

La clave: conocer sus instintos

Por estas características, el beagle suele adaptarse mejor a familias activas, dispuestas a dedicarles tiempo y atención. La firmeza que recomienda Kellie Wynn debe acompañarse de paciencia, estímulos y educación favorable para disfrutar del afecto sin perder de vista su característica personalidad.

La recomendación no supone recurrir a castigos, sino establecer límites saludables y sostenerlos en el tiempo. Aunque cada perro aprende a su ritmo, por eso es fundamental adaptar los ejercicios como un enclave que forma parte de una buena educación.