La muerte de Jesús de Miguel ha provocado una profunda conmoción en el mundo del deporte y numerosas muestras de cariño hacia sus familiares y seres queridos. Una de las personas que ha querido pronunciarse públicamente ha sido Alice Campello. La empresaria italiana, muy vinculada al mundo del fútbol a través de su marido, Álvaro Morata, ha compartido un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales tras conocer la trágica noticia del fallecimiento del jugador del CD Tenerife.

Junto a una fotografía en blanco y negro del delantero, en la que aparece celebrando un gol con los brazos abiertos y un crespón negro en señal de luto, Alice ha querido trasladar su cariño a la familia del futbolista. Unas palabras que reflejan hasta qué punto le ha afectado lo sucedido y con las que ha mostrado su empatía ante una pérdida tan inesperada.

«Esta noche me ha costado mucho dormir, pensando en su familia y en cómo todo puede cambiar en cuestión de segundos…», comienza escribiendo la italiana. Una reflexión especialmente emotiva en la que reconoce que no ha podido dejar de pensar en los allegados del deportista desde que conoció el desenlace.

El mensaje de Alice Campello que refleja su dolor

La mujer de Álvaro Morata ha explicado que, al compartir profesión su marido con el fallecido, no puede evitar ponerse en la piel de quienes están atravesando este momento. «Tiene la misma profesión que mi marido y no puedo ni imaginar lo que sería vivir algo así», confiesa.

Alice también ha revelado que la noticia le ha provocado una profunda angustia, hasta el punto de reconocer que lleva horas con un enorme malestar emocional. «Desde ayer tengo un dolor de estómago increíble y mis pensamientos están constantemente con su familia», añade en su publicación.

Lejos de quedarse únicamente en unas palabras de condolencia, la empresaria ha querido transmitir un mensaje de acompañamiento a quienes hoy sufren la pérdida. «Sigo rezando por vosotros, como hice anoche, con todo mi corazón. Os abrazo lo más fuerte que puedo», concluye, acompañando el texto con un corazón vendado.

La trágica muerte de Jesús de Miguel

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, falleció este martes 3 de noviembre a los 30 años, después de no poder superar las consecuencias del fuerte impacto que sufrió durante el encuentro que enfrentó a su equipo con el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El accidente tuvo lugar en los últimos compases del partido, cuando el futbolista recibió un golpe en una acción con el guardameta rival, Jesús Owono. La gravedad de lo sucedido obligó a detener el encuentro y a movilizar de inmediato a los servicios médicos, que atendieron al jugador sobre el terreno de juego antes de trasladarlo en ambulancia al hospital.

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Pese a los esfuerzos médicos, el estado del delantero empeoró durante la madrugada y finalmente se confirmó su fallecimiento a primera hora de la mañana. Una noticia devastadora que ha dejado desolados a sus compañeros, al club y a toda la afición.

El CD Tenerife comunicó su muerte a través de un sentido mensaje en el que expresó su dolor y trasladó todo su apoyo a los familiares y seres queridos del futbolista. También pidió respeto para la intimidad de la familia en estos momentos tan difíciles.

Alice Campello, especialmente sensibilizada por la tragedia

La reacción de Alice adquiere un significado especial por su estrecha vinculación con el mundo del fútbol. Casada con Álvaro Morata, conoce de primera mano la exigencia de esta profesión y la realidad de las familias que acompañan a los deportistas en sus carreras.

En esta ocasión, la italiana ha querido dejar a un lado cualquier otra cuestión para centrarse en el dolor de una familia que ha perdido inesperadamente a un ser querido. Su publicación se suma a las numerosas muestras de cariño que está recibiendo el entorno de Jesús de Miguel tras una tragedia que ha conmocionado al fútbol español.