Está confirmado y la subida es oficial: la tabla de lo que van a cobrar los pensionistas en España a partir del 1 de enero de 2027

Está confirmado el que las pensiones vayan a volver a subir a partir del próximo 1 de enero. Es decir, que más de nueve millones de pensionistas seguro que ya comienzan a hacer cuentas para saber cuánto cobrarán en 2027. El mecanismo está fijado por ley y vuelve a estar ligado a la evolución de los precios.

Eso sí, todavía falta conocer el dato que permitirá cerrar la revalorización definitiva. El porcentaje general se calcula con la media del IPC interanual de los doce meses anteriores a diciembre y noviembre sigue pendiente. Es decir, que la subida está confirmada, pero la cifra exacta que se aplicará a cada pensión todavía no puede darse por cerrada aunque ya existen algunas cifras que nos pueden aproximar, y hacernos una idea, sobre lo que van a cobrar los pensionistas en España a partir del 1 de enero de 2027.

Lo que van a cobrar los pensionistas en España a partir del 1 de enero de 2027

Desde la reforma del sistema, las pensiones contributivas se actualizan cada año teniendo en cuenta la inflación media, y ese mismo sistema será el que se utilice para calcular la subida que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Por ello, cualquier porcentaje que circule ahora debe tomarse como una estimación. El dato definitivo llegará cuando se conozca el IPC de noviembre y pueda cerrarse el promedio que marca la ley.

La subida se aplicará sobre la pensión que cada beneficiario tenga reconocida a 31 de diciembre de 2026. Es decir, no habrá una cantidad única para todos, porque cada pensionista parte de una prestación distinta. Lo que sí está claro es que la actualización volverá a afectar a millones de personas y tendrá un impacto directo sobre la nómina mensual de la Seguridad Social.

También habrá diferencias en euros dependiendo de la cuantía de partida. Dos pensionistas recibirán el mismo porcentaje de incremento, pero no necesariamente la misma cantidad mensual adicional. Quien cobre una prestación de 2.000 euros verá una subida mayor en términos absolutos que quien perciba 1.000, aunque ambos tengan aplicado el mismo porcentaje.

La pensión media de jubilación ya supera los 1.500 euros

Las últimas cifras de la Seguridad Social permiten ver desde dónde parte el sistema antes de la subida de enero. En septiembre, la pensión media del conjunto del sistema alcanzó los 1.374,6 euros mensuales, un 4,6% más que un año antes. En el caso de las pensiones de jubilación, la media se situó en 1.576,1 euros al mes.

Las nuevas altas también siguen creciendo. Quienes se jubilaron durante agosto empezaron a cobrar, de media, 1.711,4 euros mensuales, superando por primera vez la barrera de los 1.700 euros. Las diferencias entre regímenes continúan siendo importantes. En septiembre, las cantidades medias eran las siguientes:

Régimen general: 1.734,7 euros al mes

Autónomos: 1.062,8 euros

Régimen del mar: 1.741,2 euros

Minería del carbón: 3.005,7 euros

Nuevas altas de jubilación en agosto: 1.711,4 euros

Media del sistema: 1.374,6 euros

Media de jubilación: 1.576,1 euros

Estas cantidades no son todavía las pensiones de 2027. Son las cifras actuales sobre las que se aplicará la subida cuando quede fijado el porcentaje correspondiente. La diferencia entre unos regímenes y otros tiene mucho que ver con las bases por las que se ha cotizado durante la vida laboral. En el caso de los autónomos, por ejemplo, la pensión media sigue bastante por debajo de la del régimen general, mientras que sectores con condiciones de cotización específicas, como la minería del carbón, presentan cuantías mucho más elevadas.

Más de 10,5 millones de pensiones cada mes

La subida de las prestaciones también tiene un efecto directo sobre el gasto del sistema público. En septiembre se abonaron 10.547.417 pensiones a más de 9,5 millones de personas. La nómina mensual alcanzó los 14.498,2 millones de euros, un 6,3% más que en el mismo mes del año anterior. El aumento no se explica únicamente por la revalorización anual. Cada mes entran nuevos pensionistas y, en muchos casos, las nuevas jubilaciones se reconocen con importes más altos que las prestaciones que causan baja. De hecho, la pensión media de quienes acceden ahora a la jubilación ya está por encima de la media general del sistema y también por encima de la pensión media de jubilación.

A eso se suma el propio crecimiento del número de prestaciones. El sistema no sólo paga más por cada pensión, sino que también tiene que hacer frente a un volumen cada vez mayor de beneficiarios, algo que se traduce directamente en una nómina mensual más elevada. El gasto seguirá creciendo en 2027 una vez se aplique la nueva subida desde enero.

Cuándo se sabrá cuánto cobrará cada pensionista

La fecha clave será la publicación del IPC de este mes de noviembre. Con ese dato podrá calcularse el promedio definitivo y conocer el porcentaje exacto que se aplicará a las pensiones contributivas. A partir de ahí, cada pensionista podrá calcular cuánto cobrará desde enero aplicando ese porcentaje a su prestación actual, pero si se confirma el dato que se rumorea en torno al 3,5% así es como podrían quedar las pensiones en 2027:

Jubilación: pensión actual de 1.576,10 €, que subirá a 1.631,26 €. El incremento será de 55,16 € al mes y 772,24 € al año (14 pagas).

pensión actual de 1.576,10 €, que subirá a 1.631,26 €. El incremento será de 55,16 € al mes y 772,24 € al año (14 pagas). Jubilación Régimen General: pensión actual de 1.734,70 €, que subirá a 1.795,41 €. El incremento será de 60,71 € al mes y 849,94 € al año (14 pagas).

pensión actual de 1.734,70 €, que subirá a 1.795,41 €. El incremento será de 60,71 € al mes y 849,94 € al año (14 pagas). Jubilación Minería del Carbón: pensión actual de 3.005,70 €, que subirá a 3.110,90 €. El incremento será de 105,20 € al mes y 1.472,80 € al año (14 pagas).

pensión actual de 3.005,70 €, que subirá a 3.110,90 €. El incremento será de 105,20 € al mes y 1.472,80 € al año (14 pagas). Jubilación Régimen del Mar: pensión actual de 1.741,20 €, que subirá a 1.802,14 €. El incremento será de 60,94 € al mes y 853,16 € al año (14 pagas).

pensión actual de 1.741,20 €, que subirá a 1.802,14 €. El incremento será de 60,94 € al mes y 853,16 € al año (14 pagas). Jubilación autónomos: pensión actual de 1.062,80 €, que subirá a 1.100,00 €. El incremento será de 37,20 € al mes y 520,80 € al año (14 pagas).

pensión actual de 1.062,80 €, que subirá a 1.100,00 €. El incremento será de 37,20 € al mes y 520,80 € al año (14 pagas). Total del sistema: pensión actual de 1.374,60 €, que subirá a 1.422,71 €. El incremento será de 48,11 € al mes y 673,54 € al año (14 pagas).

pensión actual de 1.374,60 €, que subirá a 1.422,71 €. El incremento será de 48,11 € al mes y 673,54 € al año (14 pagas). Viudedad: pensión actual de 976,30 €, que subirá a 1.010,47 €. El incremento será de 34,17 € al mes y 478,38 € al año (14 pagas).

Otra cuestión importante será conocer cómo quedan las pensiones mínimas con cónyuge a cargo, sin cónyuge y con cónyuge no a cargo, además de las de viudedad, incapacidad permanente y orfandad. Esas cantidades también se actualizan, pero no conviene mezclarlas todavía con una cifra general que aún no está cerrada. Por ahora, lo confirmado es que las pensiones volverán a subir desde el 1 de enero. La cantidad definitiva todavía depende del último dato de inflación necesario para cerrar el cálculo.