Marco Vipsanio Agripa, general romano: «Con la concordia las cosas pequeñas crecen; con la discordia, las más grandes se derrumban»

«Con la concordia las cosas pequeñas crecen; con la discordia, las más grandes se derrumban». Esta es la poderosa reflexión que se relaciona con Marco Vipsanio Agripa, uno de los hombres de mayor confianza de Augusto y una figura fundamental en la consolidación del Imperio romano. Su mensaje pone el foco en una realidad que continúa presente en la sociedad actual, ya que la unión puede hacer prosperar incluso los proyectos más modestos, mientras que los enfrentamientos internos pueden destruir hasta las estructuras aparentemente más sólidas.

La importancia de la concordia

La frase resume una enseñanza que los romanos consideraban fundamental para mantener la estabilidad de sus comunidades. La concordia no significaba que todos pensasen exactamente igual, sino que fueran capaces de anteponer los objetivos comunes a sus diferencias. Cuando existe cooperación, los esfuerzos individuales se complementan y los obstáculos resultan más fáciles de superar. Por el contrario, las rivalidades y los conflictos pueden terminar debilitando cualquier proyecto colectivo.

La frase aparece en La guerra de Yugurta, del historiador romano Salustio, escrita en el siglo I a. C. En ella, el rey Micipsa aconseja a sus herederos que mantengan la unidad para preservar el reino.

¿Quién fue Marco Vipsanio Agripa?

Marco Vipsanio Agripa fue mucho más que un militar. Nacido aproximadamente entre el 64 y el 62 a. C., se convirtió en uno de los colaboradores más importantes de Octaviano, quien posteriormente sería conocido como Augusto, el primer emperador de Roma. Su talento estratégico resultó decisivo durante las guerras civiles y, especialmente, en la batalla naval de Accio, en el año 31 a. C., donde las fuerzas de Octaviano derrotaron a las de Marco Antonio y Cleopatra.

Su influencia también se extendió a la transformación de Roma. Agripa impulsó importantes obras públicas, mejoró el abastecimiento de agua mediante la construcción y reparación de acueductos y promovió la primera versión del Panteón. Su trabajo contribuyó a mejorar las infraestructuras y la vida cotidiana de los habitantes de la capital.

Una enseñanza que sigue vigente

La reflexión sobre la concordia continúa siendo aplicable a numerosos ámbitos de la vida. Desde las relaciones personales hasta el funcionamiento de las instituciones, la colaboración permite alcanzar objetivos que difícilmente podrían conseguirse de manera individual. Las discrepancias forman parte de cualquier sociedad, pero convertirlas en enfrentamientos permanentes puede terminar pasando factura.

La idea que transmite esta frase es sencilla, ya que la fortaleza de un grupo no depende únicamente de sus recursos, sino también de su capacidad para permanecer unido. Una lección que ha atravesado los siglos y que continúa invitando a pensar en las consecuencias de la división.