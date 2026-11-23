Las costas canarias vuelven a estar marcadas por una nueva jornada de llegadas de cayucos con cientos de inmigrantes. Este lunes, Salvamento Marítimo ha rescatado ocho embarcaciones que elevan a 130 las que han arribado en el mes de noviembre, con 13.000 inmigrantes, según datos del Gobierno regional.

Durante la madrugada, la primera embarcación ha sido localizada a 22 kilómetros de la isla de El Hierro. La Salvamar Navia ha escoltado el cayuco hasta el puerto de La Restinga, en el que viajaban 64 personas procedentes de Senegal, Gambia y Guinea-Conakri.

En horas de la mañana han llegado tres embarcaciones: una a las 8:00 horas, que ha desembarcado en La Restinga a 88 inmigrantes de nacionalidad senegalesa y guineana que zarparon hace ocho días desde Dakar. Posteriormente, arribaron otras dos, una con 129 y la otra con 152, que habían salido desde Tanji, principal puerto pesquero de la costa de Gambia.

Por la tarde ha llegado el quinto cayuco con 153 personas a El Hierro y, poco después, un sexto con 49 procedentes de Gunjur que llevaban navegando durante siete días.

No solo El Hierro ha sido receptor de llegadas este lunes; Tenerife también ha recibido embarcaciones con inmigrantes. Las salvamares Alpheratz y Mízar, durante la mañana, rescataron dos cayucos que fueron escoltados hasta el muelle de Los Cristianos; en una de las embarcaciones viajaban 96 personas y en otra, 84.

Fin de semana de intensa actividad en El Hierro

El repunte de llegadas ha comenzado el pasado domingo, en el que Salvamento Marítimo y la Guardia Civil interceptaron seis cayucos en El Hierro en los que viajaban más de 300 inmigrantes.

Los equipos de Salvamento Marítimo empezaron la jornada en la madrugada del domingo, escoltando a dos cayucos hasta el muelle de La Restinga, en los que viajaban 75 y 82 inmigrantes, respectivamente. A lo largo de la mañana se reportaba una tercera embarcación con 22 personas a bordo.

Al mediodía, la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil dio el aviso del hallazgo a doce millas de El Hierro de una embarcación al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tenerife. Posteriormente, los efectivos de la Benemérita escoltaron la embarcación, en la que viajaban 35 inmigrantes. Esta fue la cuarta en llegar a las costas canarias durante el domingo.

Por otro lado, una patrullera de la Guardia Civil, a unas diez millas de la isla, localizaba al quinto cayuco con 79 personas, que fue escoltado hasta el muelle junto a la Salvamar Diphda.

El sexto cayuco ha llegado al puerto de La Restinga, escoltado por la Salvamar Navia, alrededor de las 21:20 horas con 68 personas a bordo. Con esta embarcación, la cifra total de inmigrantes que han llegado a El Hierro el domingo ascendió a 361.

Con estas llegadas a El Hierro, se ha intensificado la actividad de los equipos de rescate tras haber recibido únicamente un cayuco con 67 inmigrantes de origen subsahariano durante la jornada del sábado.