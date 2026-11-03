Unos huelguistas se cuelan en Telemadrid y Christian Gálvez se enfrenta a ellos: «Las artes que habéis utilizado no son las justas»

Un grupo de docentes en huelga de la educación pública madrileña se ha colado hoy martes 3 de noviembre en el programa La tarde que conduce Christian Gálvez. Los profesores, vestidos con camisetas reivindicativas, han interrumpido el directo para dar su discurso político y el presentador les ha hecho ver que esas no eran las formas adecuadas, que habían engañado a los trabajadores de la cadena pública y les ha pedido que se fueran.

«Uy, ¿qué ha pasado?», ha dicho Gálvez al ver entrar en su plató a dos hombres y dos mujeres con camisetas reivindicativas de la huelga de profesores de la Comunidad de Madrid. Uno de los intrusos ha comenzado aclarando que eran «huelguistas» que habían ido de «visita» a Telemadrid, puesto que, según ellos: «Creemos que la consejera no nos está prestando atención. Quizás la televisión pública nos preste un poco de atención».

Sin perder la compostura, Gálvez se ha levantado y ha dicho: «Os doy las gracias, pero creo que no es el momento y creo que las artes que habéis utilizado para hacer esto no me parecen las correctas».

Cuando una de las huelguistas ha querido seguir con el discurso, Gálvez se ha impuesto. «¡No, no, no! Ahora voy a hablar yo». Acto seguido, el comunicador ha querido hablar de su experiencia personal con la docencia: «Yo no iba a ser presentador, iba a ser profesor. Adoro la enseñanza pública, pero creo que las artes que habéis utilizado en este programa no son las justas, no son las correctas, no son las pertinentes y no son las que los docentes, por los que yo he aplaudido y peleado toda la vida, utilizarían. Muchísimas gracias, pero creo que ahora mismo, a partir de ahora, este no es vuestro espacio Gracias. Muchas gracias a todos y gracias.»

El presentador pidió al cámara que solo le enfocase a él para no dar pábulo a los huelguistas y continuó con su discurso: «Afortunadamente, tengo la enorme fortuna de haber podido elegir una carrera como magisterio, como educación primaria. Carrera que nunca llegué a terminar porque el tren de la televisión pasó por delante. Trenes de esos que se aprovechan una sola vez en la vida. Afortunadamente, nunca jamás en mi vida (y no digo que tengan o dejen de tener razón), nunca jamás en mi vida, ningún profesor me engañó como me han engañado ellos».Tras estas palabras, Gálvez ha dado paso a publicidad.