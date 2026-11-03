La adaptación cinematográfica más aplaudida de Murakami acaba de llegar a Netflix: el thriller existencial que no deja indiferente a nadie

A diferencia de Stephen King, Agatha Christie u otros escritores, Haruki Murakami es uno de los autores más difíciles de adaptar. Entre otras cosas, porque su narrativa parte, casi siempre, de una introspección y una atmósfera nostálgica que suele depender profundamente del lenguaje escrito, perdiendo fuerza en su trasvase identitario al terreno de las imágenes. Por eso, el número de versiones cinematográficas que han conseguido el aplauso unánime de la crítica es bajo en comparación con el estatus de narrador superventas que ostenta el japonés en todo el mundo. Ahora, por suerte para sus fanáticos, Netflix acaba de estrenar la que para muchos es su mejor historia llevada al cine y no, no nos referimos a la oscarizada Drive My Car.

El título que llegó el pasado 31 de octubre al catálogo de la «gran N roja» no es otro que Burning (Buh-ning en su idioma original), una producción independiente surcoreana con la que el cineasta Lee Chang-Dong nos volvió a demostrar su buen hacer tras las cámaras. En el Festival de Venecia, el realizador se llevó el FIPRESCI que entrega el Jurado de la Crítica Internacional y el León de Plata a la mejor dirección por Oasis. Este 2026 se consagró en el certamen con Un amor posible, Gran Premio del Jurado y futuro estreno en los cines españoles el próximo 22 de octubre (el 6 de noviembre llegará a Netflix). Sin embargo, fue la cinta protagonizada por Yoo Ah-in la que despertó el interés general en la autoría de un Chang-Dong cuyo cine está calando más que nunca en la audiencia occidental.

¿Qué historia de Murakami adapta ‘Burning’? ¿De qué trata?

Burning adapta el cuento corto ‘Quemar graneros’ y Chang-Dong lo planteó como un thriller psicológico cargado de misterio que explora la obsesión, las diferencias de clase social y la ambigüedad que poseen términos como «la verdad».

La trama sigue a Jong-su (Yoo), un joven humilde con aspiraciones de escritor que trabaja como repartidor en Seúl. Un buen día se cruza en su camino Hae-mi (Jeon Jong-seo), una antigua compañera de su infancia cuando vivía en el campo. Esta, antes de emprender un viaje a África, Hae-mi le pide a Jong-su que cuide de su gato.

El conflicto principal se presenta cuando Hae-mi vuelve de su viaje acompañada por Ben (Steven Yeun), un joven refinado y acaudalado a quien conoció en el aeropuerto, formándose entre ellos desde entonces un tenso triángulo.

‘Burning’ llega a Netflix?

Burning ya está disponible en Netflix. Aunque para aquellos que no tengan una suscripción al terminal, debemos señalar que el largometraje también está disponible en Filmin y Mubi y bajo alquiler, en Apple TV.