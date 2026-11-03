Es oficial y está confirmado por el BOE: se concede un permiso de 20 horas al año a todos los trabajadores que lleven 1 año en su empresa

El artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores recoge un derecho que puede pasar desapercibido: las personas con al menos un año de antigüedad en la empresa pueden disponer de un permiso de 20 horas al año para realizar formación profesional para el empleo. La medida permite dedicar tiempo a mejorar conocimientos y competencias sin perder el salario correspondiente a esas horas. No obstante, no es un permiso libre para estudiar cualquier materia. La formación debe estar vinculada a la actividad de la empresa y su disfrute está sujeto a las condiciones que establece la norma.

Las horas pueden acumularse durante un periodo de hasta cinco años, por lo que, si no se utilizan y se cumplen los requisitos, es posible reunir hasta 100 horas. El Estatuto considera satisfecho el derecho cuando la persona trabajadora puede acceder a acciones formativas incluidas en un plan desarrollado por iniciativa empresarial o comprometido mediante negociación colectiva. Esta previsión hace importante comprobar qué formación ofrece la compañía antes de presentar una solicitud individual. Además, el permiso no puede utilizarse para cubrir cursos que la empresa esté obligada legalmente a impartir por su cuenta. El texto oficial del Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge estas condiciones.

Cuál es el permiso de 20 horas al año

El apartado tercero reconoce 20 horas anuales de permiso retribuido para formación profesional para el empleo relacionada con la actividad de la empresa. Permite ausentarse del trabajo durante el tiempo autorizado para realizar una formación pertinente sin que esas horas supongan una pérdida salarial.

El requisito de antigüedad es de, al menos, un año en la empresa. El artículo no exige expresamente que el contrato sea indefinido. La clave está en la relación entre la formación elegida y la actividad empresarial: un curso de interés personal no queda automáticamente amparado por este derecho.

Cómo se acumulan las horas del permiso retribuido

El permiso es de 20 horas por año y puede acumularse hasta cinco años. Así, es posible reunir hasta 100 horas para una acción formativa más extensa, siempre que se cumplan los requisitos legales. En este sentido, se acumulan horas generadas y no disfrutadas.

Conviene consultar el convenio colectivo y las reglas internas, que pueden concretar el procedimiento. Es recomendable solicitar el permiso con antelación e indicar el curso, su duración y su relación con la actividad profesional.

Cuándo se entiende cumplido el derecho

El derecho se considera satisfecho cuando la persona trabajadora puede realizar acciones formativas incluidas en un plan impulsado por la empresa o comprometido mediante negociación colectiva. Antes de solicitar formación externa, conviene comprobar si existe un plan que permita acceder a cursos relacionados con el puesto.

La formación obligatoria por ley queda fuera de este permiso. Si la empresa debe impartirla y pagarla por otras disposiciones, no puede incluirla en las 20 horas del artículo 23.3.

Cómo solicitar el permiso

Primero, hay que verificar la antigüedad y revisar el convenio colectivo. Después, se puede elegir una formación relacionada con la actividad empresarial y reunir los datos del curso, la entidad formadora, las fechas, las horas y los contenidos. Presentar la petición por escrito deja constancia y facilita acordar cuándo disfrutar el permiso.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) explica que la formación en el trabajo busca mejorar la cualificación y la adaptación profesional. Su web recoge el permiso de 20 horas anuales acumulables hasta cinco años. Consultar el SEPE y el BOE ayuda a conocer sus condiciones.

Si la empresa deniega la solicitud o existen dudas sobre las horas disponibles, conviene pedir una explicación por escrito y revisar el convenio colectivo aplicable.

En este contexto, también se puede consultar con los representantes legales de la plantilla o con un asesor laboral para comprobar si se están respetando las condiciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

Una oportunidad para actualizar competencias

El permiso de 20 horas al año puede ser útil para actualizar conocimientos técnicos, aprender herramientas unidas al puesto o prepararse para cambios en el sector. Sin embargo, no equivale a disponer de 20 horas libres para cualquier actividad educativa: la conexión con la actividad de la empresa es un requisito central.

El artículo 23.3 permite impulsar la formación sin perder salario durante las horas autorizadas. Conocer la antigüedad exigida, el límite de acumulación y los requisitos del curso ayuda a ejercer el derecho.

Ante dudas o una posible denegación, la representación legal de los trabajadores puede orientar sobre los siguientes pasos.

La fundación estatal para la formación en el empleo resume cuáles son los derechos formativos de los trabajadores: