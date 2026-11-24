La preocupación continúa por la desaparición de Alejandro G. L., de 37 años, en Palma. La Policía Nacional ha calificado el caso de «muy inquietante» y ha intensificado las labores de búsqueda para tratar de localizarlo, después de que su rastro se perdiera el pasado 15 de noviembre de 2026. La falta de noticias sobre su paradero mantiene la incertidumbre y ha motivado un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana.

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente por la desaparición de Alejandro para tratar de ampliar la difusión de su imagen y recabar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo. El objetivo es que el aviso llegue al mayor número de personas posible y que algún posible testigo pueda aportar un dato relevante sobre sus últimos movimientos.

Alejandro mide 1,85 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño, los ojos azules y utiliza gafas graduadas. Estas características han sido difundidas para facilitar su identificación y ayudar a quienes puedan haberlo visto desde el día en que desapareció.

Por el momento, no han trascendido públicamente nuevos detalles sobre las circunstancias de su desaparición, mientras continúan los esfuerzos para dar con su paradero. La preocupación aumenta ante la ausencia de noticias y la Policía mantiene activa la búsqueda para tratar de esclarecer lo ocurrido y localizarlo cuanto antes.

Desde SOS Desaparecidos insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y piden que cualquier persona que haya visto a Alejandro o disponga de información que pueda resultar útil se ponga en contacto con las autoridades. Un pequeño detalle, un posible avistamiento o cualquier dato que hasta ahora haya pasado desapercibido podría ayudar a avanzar en la búsqueda.

Quienes puedan aportar información sobre Alejandro G. L. deben contactar con el 112, con SOS Desaparecidos en el teléfono 868 286 726 o a través del correo electrónico [email protected]. La alerta continúa activa y se solicita la máxima difusión para intentar encontrarlo.