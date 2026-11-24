Marcello Roveda subió al taxi la madrugada de su desaparición en Ibiza, tal y como le había comunicado a su novia, pero después su rastro se pierde y no ha sido posible reconstruir qué ocurrió durante el trayecto ni dónde pudo terminar. La Policía Nacional ha inspeccionado las cámaras de vigilancia para tratar de esclarecer sus últimos movimientos y también ha solicitado la triangulación de su teléfono móvil, una diligencia que está encontrando dificultades al tratarse de un terminal italiano.

El artista urbano milanés, de 43 años y conocido como Hello Marte, lleva desaparecido desde la madrugada del 29 de septiembre, cuando se perdió su rastro tras acudir a la fiesta Circoloco, celebrada en la discoteca DC10. Más de 52 días después, continúa sin haber noticias sobre su paradero y los investigadores siguen tratando de encontrar alguna pista que permita reconstruir qué sucedió aquella noche.

Una de las principales líneas de investigación pasa por su teléfono móvil. La Policía ha solicitado su triangulación para tratar de determinar su ubicación o conocer los movimientos que pudo realizar después de desaparecer. Sin embargo, al tratarse de un teléfono italiano, las gestiones requieren una comisión rogatoria a Italia y la colaboración de las autoridades y las compañías telefónicas del país. Este procedimiento burocrático está ralentizando la obtención de información, por lo que todavía no se ha podido avanzar lo suficiente por esta vía.

Los agentes también han inspeccionado las cámaras de vigilancia con el objetivo de reconstruir el recorrido de Marcello después de abandonar la discoteca. Aunque se ha podido confirmar que llegó a subir a un taxi, las imágenes posteriores no han permitido esclarecer qué ocurrió después ni seguir su rastro hasta un destino concreto. La investigación trata de determinar dónde pudo dirigirse, si realizó algún otro desplazamiento o qué sucedió una vez que abandonó aquella zona.

Roveda había viajado a Ibiza el día anterior a su desaparición para pasar una semana de vacaciones junto a su pareja, Federica Frulla. La noche del 28 de septiembre, ambos acudieron al DC10, donde se celebraba Circoloco, una de las fiestas más multitudinarias y conocidas de la escena electrónica internacional.

En algún momento de la madrugada, la pareja se separó y acordó volver a encontrarse en el recinto. Marcello se dirigió a coger un taxi y, a las 2.16 horas, escribió a Federica: «Ok. Voy al taxi». Finalmente, llegó a subir a un vehículo, pero no volvió a reunirse con su novia ni dio señales de vida.

A las 3.49 horas, Federica le preguntó si había llegado. Marcello no respondió. A las 4.14 horas, volvió a intentar contactar con él mediante una llamada telefónica, pero tampoco obtuvo respuesta. Desde entonces, no ha vuelto a tener noticias suyas.

La preocupación por su desaparición es aún mayor debido a su estado de salud. Marcello Roveda es diabético y necesita administrarse insulina a diario, además de tomar otros medicamentos, tal y como explicó su pareja en una entrevista publicada por Corriere della Sera. Su familia y sus allegados temen por su bienestar y continúan esperando cualquier información que permita encontrarlo.

La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas y trata de obtener nuevos datos a través de las cámaras, las comunicaciones y las gestiones para localizar el teléfono. La confirmación de que subió al taxi permite cerrar parte del recorrido inicial, pero deja abiertas las incógnitas sobre dónde se dirigió y qué ocurrió después.

Más de 52 días después, Marcello Roveda sigue desaparecido. Subió al taxi que había anunciado a su novia, pero a partir de ahí no se ha conseguido reconstruir sus movimientos. La revisión de las cámaras y la triangulación de su teléfono italiano son ahora dos de las diligencias que pueden aportar nuevas respuestas a una desaparición que continúa sin esclarecerse en Ibiza.