El transporte de viajeros por carretera en España se sustenta sobre un modelo concesional de competencia regulada —competencia por el mercado y no en el mercado— que permite conectar a más de 8.000 poblaciones de todo el territorio nacional mediante una red de más de 1.000 concesiones estatales y autonómicas. Frente a los sistemas desregulados implantados en otros países europeos, el marco español combina la gestión privada con el control de la Administración pública para asegurar frecuencias, tarifas reguladas y el acceso de las zonas rurales a servicios esenciales como la sanidad o la educación.

Capilaridad frente a la desregulación y el cabotaje

El funcionamiento del sistema parte de la Ley 16/1987 de Organización del Transporte Terrestre y de la normativa europea sobre contratación pública. En la actualidad operan en España 2.702 empresas de transporte de viajeros, con un elevado nivel de concurrencia en las licitaciones recientes: por ejemplo, en 2026 se presentaron hasta 15 ofertas para la línea Madrid-Segovia y 13 para la ruta Castro Urdiales-Bilbao.

A diferencia de los mercados liberalizados —como los de Alemania o Francia, donde la oferta tiende a concentrarse en uno o dos grandes operadores que cubren únicamente trayectos rentables y en fechas de alta demanda—, el modelo español utiliza el mecanismo del subsidio cruzado. De este modo, las rutas con mayor volumen de pasajeros permiten sostener las conexiones con municipios pequeños o de débil tráfico, atendiendo a 2.319 localidades solo en las líneas de titularidad estatal.

El sector advierte de los riesgos que supondría extender prácticas como el cabotaje sin restricciones en tráficos interiores. Permitir que operadores internacionales capten viajeros entre ciudades españolas sin someterse a licitación ni asumir obligaciones de servicio público comprometería el equilibrio económico de las concesiones existentes, dejaría sin cobertura a las poblaciones menores y provocaría volatilidad en los precios según la demanda.

Tarifas asequibles y alta valoración ciudadana

Uno de los pilares del transporte en autobús en España es la estabilidad tarifaria. La Administración fija una tarifa máxima por kilómetro en cada contrato, sobre la que las empresas aplican promociones y descuentos comerciales, además de las bonificaciones obligatorias para jóvenes, mayores o familias numerosas. Según datos del Observatorio de Transporte de Viajeros, la recaudación media en las líneas estatales se sitúa en 0,072 euros por viajero y kilómetro, lo que equivale a unos 6,59 euros por cada 100 kilómetros recorridos.

Esta accesibilidad explica que el autobús interurbano alcance en España una cuota modal del 53 %, muy por encima de la media europea, superando los 32,5 millones de viajeros anuales en líneas estatales y los 280 millones si se incluyen los trayectos de media distancia. En términos de calidad, un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) señala que el 83 % de los usuarios califica el servicio como «bueno» o «muy bueno», mientras que la última encuesta del Ministerio de Transportes otorga al sector una puntuación de 3,89 sobre 5 en calidad objetiva y de 4,29 en calidad esperada.

Impacto económico, empleo y retos hacia 2030

Más allá de su función vertebradora, el sector del transporte de viajeros por carretera genera una facturación anual de 5.978 millones de euros y aporta 1.551 millones en ingresos fiscales. En el plano laboral, sostiene más de 95.000 puestos de trabajo, en su mayoría indefinidos, protegidos por la obligatoriedad legal de subrogación de plantillas cuando cambia la empresa concesionaria, lo que evita la precariedad y la subcontratación en cadena propias de otros modelos.