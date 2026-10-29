El análisis de Gonzalo Bernardos, economista experto: «Hay que explicarle a los españoles por qué desde que está Pedro Sánchez su poder adquisitivo ha bajado en un 2,2%»

La evolución de los salarios y el encarecimiento de los productos básicos son dos factores que se utilizan para comprender cómo ha cambiado la economía doméstica durante esta legislatura. Así lo confirma el economista Gonzalo Bernardos mediante la siguiente frase: «Hay que explicarle a los españoles por qué desde que está Pedro Sánchez su poder adquisitivo ha bajado en un 2,2%».

Nuestro país ha experimentado periodos de crecimiento económico y son numerosas las familias que tienen dificultades para afrontar sus gastos habituales o que no llegan a fin de mes. La vivienda, alimentación y suministros representan una parte importante del presupuesto mensual, sobre todo para quienes disponen de menores ingresos.

¿Qué sucede con el poder adquisitivo del país?

Dentro de los principales problemas económicos de España se encuentra la diferencia entre el crecimiento de los salarios y la evolución de los precios. Es decir, cuando los productos y servicios se encarecen más rápidamente que los ingresos, los trabajadores pierden la capacidad de compra.

A esto hay que añadirle que la reducción de la inflación no significa necesariamente que los precios vuelvan a sus niveles anteriores, sino que continúan aumentando a un ritmo menor.

Los salarios y el Gobierno

Pedro Sánchez introduce la mejora del poder adquisitivo entre sus objetivos económicos, pero decretar si los ciudadanos viven mejor requiere de investigaciones y análisis de indicadores diversos como lo son los salarios reales, el empleo, la inflación y los gastos familiares.

Además, el incremento de los alquileres y las dificultades para comprar una vivienda siguen condicionando la capacidad de ahorro de numerosos hogares y afectando al bolsillo de los ciudadanos españoles.

Por lo tanto, la evolución de los precios, las condiciones laborales y las decisiones del Gobierno serán claves para comprobar si las familias consiguen recuperar la capacidad de compra en los próximos años.