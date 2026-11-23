En España cada vez hay más trabajadores autónomos. Ellos mismos son los que se están pagando su propia pensión de jubilación en base a las cuotas que tengan a la Seguridad Social. Esta materia está regulada por el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que establece un requisito importante para que los trabajadores autónomos puedan acceder a una pensión contributiva: estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, aunque se haya cotizado durante muchos años.

De lo contrario, estos trabajadores no tendrán derecho a pensión si tienen deudas pendientes. El artículo 47 de la LGSS pone de manifiesto que, para que un trabajador autónomo pueda tener derecho a las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, debe estar al corriente de pago en sus cotizaciones. De esta forma, se tienen en cuenta tanto los años cotizados como las obligaciones de pago del trabajador autónomo.

Los autónomos puede no tener pensión por esta razón

Si un autónomo tiene más de 40 años cotizados, pero debe cuotas a la Seguridad Social no podrá pedir la pensión. Como ejemplo, tenemos a un trabajador que ha cotizado durante 42 años, quiere jubilarse y reúne los requisitos de cotización para acceder a la jubilación. Pero tiene varias cuotas pendientes de pago en su actividad como autónomo.

Por tanto, la Seguridad Social podrá denegar el reconocimiento de la pensión si no está al corriente de sus obligaciones de cotización.

¿Es posible hacer frente al pago para tener pensión?

En España existe la posibilidad de regularizar la deuda. Es lo que se conoce como invitación al pago, y queda regulado por el artículo 47 que remite al artículo 28.2 del Decreto 2530/1970, el cual contempla el mecanismo de invitación al pago.

Con ello, el trabajador autónomo podrá entonces regularizar su situación. Para ser más concretos, la invitación al pago es un procedimiento mediante el cual la Seguridad Social ofrece al trabajador autónomo la posibilidad de pagar las cuotas que tiene pendientes para poder acceder a una prestación, como es el caso de la pensión de jubilación.

El funcionamiento para solicitar la regularización de las cuotas y tener derecho a la pensión es el siguiente:

El autónomo solicita su pensión de jubilación.

La Seguridad Social comprueba que cumple los requisitos de cotización

Detecta que el autónomo tiene cuotas pendientes.

La Administración comunica al autónomo de qué forma puede pagar la cantidad que debe mediante una invitación al pago.

El trabajador autónomo dispone de 30 días naturales improrrogables desde la invitación para abonar la deuda.

Si paga dentro del plazo, ya está al corriente de sus pagos.

El autónomo puede pedir su pensión de jubilación.

¿Qué pasa si el trabajador autónomo paga fuera de plazo?

Es una posibilidad, por falta de dinero y de pago, dentro del plazo estipulado. En este caso, se reconoce la pensión, pero sus efectos económicos comenzarán el primer día del mes siguiente al ingreso de las cuotas pendientes.

Como vemos, no se pierde para siempre la pensión si no se está al corriente del pago de las cuotas, hay que cumplir una serie de requisitos.

Hay que tener en cuenta que la invitación al pago no es una opción que el autónomo deba solicitar por su cuenta antes de jubilarse. Representa un mecanismo que debe aplicar la entidad gestora cuando concurren los requisitos legales.

¿De qué forma cotizan los autónomos para su pensión de jubilación?

Los trabajadores autónomos cotizan a la Seguridad Social a través del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Una parte de esa cotización sirve para financiar las prestaciones del sistema, entre ellas la futura pensión de jubilación.

Desde 2023, los autónomos cotizan en función de sus rendimientos netos o de los ingresos de su actividad una vez aplicados los gastos deducibles y los ajustes previstos legalmente.

Según el BOE, la base de cotización es la cantidad económica sobre la que se calcula la cuota que paga el autónomo y sirve para calcular la cuantía de su futura pensión de jubilación.

Para ello, se tienen en cuenta las bases de cotización que corresponden al período de cálculo legal para determinar la base reguladora. Es importante saber que cuanto mayores hayan sido las bases de cotización, mayor podrá ser la pensión que cobrará el autónomo.

Mientras que los años cotizados es la otra parte importante a tener en cuenta, referido a la base reguladora que se cobra depende del número total de años cotizados. De ahí que dos autónomos que hayan cotizado durante 40 años pueden cobrar pensiones diferentes porque sus bases de cotización han sido distintas.