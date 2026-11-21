Los autónomos van a empezar el 207 pagando algo más a la Seguridad Social. El cambio se notará a partir del 1 de enero y, aunque las nuevas tablas de cotización por ingresos reales todavía no están cerradas, sí hay una subida que ya está decidida. Tiene que ver con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasará del 0,9% al 1% de la base de cotización.

Eso no significa que todos vayan a pagar cinco euros más cada mes. La cantidad dependerá de la base por la que cotice cada trabajador por cuenta propia. Es decir que si bien en algunos casos apenas será una diferencia de unos céntimos, en las bases más altas se notará más ya que el aumento superará ligeramente los cinco euros mensuales. A final de año, el incremento máximo rondará los 61 euros.

A partir del 1 de enero de 2027 la cuota de autónomos sube 5 euros al mes

El MEI lleva varios años apareciendo en las cotizaciones y seguirá ganando peso. En 2026 está situado en el 0,9%, pero el calendario previsto fija que desde enero de 2027 pase al 1%. Ese porcentaje se calcula directamente sobre la base de cotización. Si un autónomo cotiza, por ejemplo, por 1.000 euros, ahora paga nueve euros mensuales por este concepto. El próximo año serán diez. La diferencia, en ese caso, será de un euro al mes.

No parece una subida grande si se mira de forma aislada, pero se suma al resto de conceptos incluidos en la cuota y, además, variará mucho dependiendo de la base. Quien cotice por cantidades más elevadas notará más el cambio. Debemos recordar, que el MEI no es una cuota aparte que el autónomo tenga que abonar de forma independiente, sino que va integrado dentro de la cotización. Por eso muchos trabajadores apenas reparan en él hasta que cambia el porcentaje y el recibo mensual sube unos euros. En 2027 volverá a ocurrir.

Así cambia la cuota según la base de cotización

Con una base de 653,59 euros, la subida rondará los 0,65 euros al mes. En un año, la diferencia será de unos 7,84 euros. Si la base se sitúa en 1.000 euros, el aumento será de un euro mensual. Con 1.500 euros, subirá hasta 1,50 euros, y con una base de 2.000 euros serán dos euros más cada mes.

El salto continúa a medida que aumenta la base. Un autónomo que cotice por 3.000 euros pagará tres euros adicionales al mes. En el tramo más alto tomado como referencia, con una base de 5.101,20 euros, el incremento será de unos 5,10 euros mensuales, algo más de 61 euros al año. Por tanto, la cifra de cinco euros afecta sobre todo a quienes cotizan por bases elevadas. Para la mayoría, el aumento será inferior. En cualquier caso, el importe final dependerá siempre de la base que tenga asignada cada autónomo.

Las tablas de 2027 todavía no están cerradas

Aquí está una de las cuestiones que todavía falta por resolver. El sistema actual hace que los autónomos coticen en función de sus rendimientos netos y cada tramo establece unos límites determinados. Las tablas que se aplicarán en 2027 todavía pueden sufrir cambios, de manera que la cuota final dependerá de cómo queden esos tramos. Lo que no cambia es el MEI, porque su subida ya está prevista.

Eso quiere decir que, incluso si las tablas se mantuvieran prácticamente igual que en 2026, el recibo subiría de todas formas por el incremento de este porcentaje. Y si además cambian las bases mínimas o máximas, la diferencia podría ser mayor. Este punto es importante porque una cosa es el tramo en el que se encuentre el autónomo por sus ingresos y otra el recargo que supone el MEI. Ambos elementos terminan coincidiendo en el recibo, pero no responden exactamente a lo mismo.

El MEI volverá a subir en los próximos años

La subida de 2027 tampoco será la última. El calendario contempla nuevos incrementos en los ejercicios siguientes. En 2028, el MEI alcanzará el 1,1% y en 2029 llegará al 1,2%. A partir de ahí, está previsto que ese porcentaje se mantenga durante los años posteriores.

La finalidad de este mecanismo es reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y ayudar a financiar el sistema de pensiones. Por eso se aplica de manera progresiva y no depende directamente de las tablas de ingresos reales. Para los autónomos, la consecuencia es que cada subida del porcentaje termina reflejándose en la cuota mensual. Aunque el incremento de un sólo año pueda parecer pequeño, el efecto se acumula si la base de cotización es alta o si se compara durante varios ejercicios.

Por último, se debe tener claro que no habrá que solicitar nada ni realizar ningún trámite adicional. Desde el 1 de enero de 2027, el nuevo porcentaje se aplicará directamente sobre la base de cotización que tenga cada autónomo. De este modo, dos trabajadores con ingresos distintos, por tanto, no verán la misma subida. Uno puede pagar menos de un euro adicional al mes y otro superar los cinco euros.