Es oficial: Hacienda prorroga los módulos de los autónomos, pero deja fuera una medida clave sobre sus ingresos

Los autónomos que tributan por módulos deben saber que Hacienda tiene intención de mantener este sistema durante 2027. El Ministerio ha publicado el proyecto de orden que desarrolla el Régimen de Estimación Objetiva para el próximo ejercicio, un método que permite calcular lo que se paga de IRPF a partir de una serie de parámetros fijados previamente, como el tamaño del negocio, el número de trabajadores o determinadas características de la actividad. De este modo, el autónomo no tributa directamente por lo que factura realmente, sino por esos índices o módulos que establece la Administración para cada tipo de negocio.

La publicación de la orden despeja por tanto una de las dudas que había de cara a 2027, pero no todas. Hacienda mantiene el sistema y también la reducción del 5% sobre el rendimiento neto, aunque deja fuera una cuestión que puede resultar todavía más importante para muchos trabajadores por cuenta propia: los límites extraordinarios de facturación que permiten seguir dentro de módulos. Esos topes se han ido prorrogando durante los últimos años y actualmente permiten continuar en este régimen a autónomos que, con los límites ordinarios de la ley, tendrían que pasar a estimación directa.

Es oficial: Hacienda prorroga los módulos de los autónomos

El proyecto publicado por Hacienda mantiene para el próximo año los signos, índices y módulos que se utilizan para calcular el rendimiento de las distintas actividades acogidas a este sistema. También seguirán las instrucciones de aplicación y la reducción general del 5% sobre el rendimiento neto, una rebaja que ya se ha utilizado en ejercicios anteriores y que vuelve a aparecer en el texto preparado para 2027.

El sistema de módulos resulta especialmente conocido entre pequeños negocios de comercio, transporte, hostelería y determinadas actividades agrícolas o ganaderas. Su principal diferencia respecto a la estimación directa está precisamente en la manera de calcular el rendimiento. Mientras que en esta última se tienen en cuenta los ingresos y gastos reales del negocio, en módulos Hacienda establece una cantidad utilizando parámetros previamente fijados. Eso permite al autónomo conocer con bastante antelación cuánto deberá declarar, siempre que siga cumpliendo las condiciones exigidas para permanecer en el régimen. El problema es que una de esas condiciones depende precisamente del volumen de ingresos. Y es aquí donde el proyecto presentado por Hacienda no termina de resolver qué ocurrirá a partir del próximo 1 de enero.

Los límites de ingresos que Hacienda no ha prorrogado

Durante los últimos años se han aplicado unos límites extraordinarios que permiten tributar por módulos a más autónomos de los que podrían hacerlo con los topes ordinarios que establece la ley. En concreto, el límite general se ha mantenido en 250.000 euros anuales, mientras que para las operaciones en las que existe obligación de emitir factura a otros empresarios o profesionales el máximo se sitúa en 125.000 euros.

Estos importes no son los que aparecen originalmente en la normativa. La ley establece unos límites inferiores, de 150.000 euros para el conjunto de determinadas actividades económicas y de 75.000 euros cuando se factura a otros empresarios o profesionales. Sin embargo, estos topes llevan años suspendidos mediante distintas prórrogas que han permitido mantener los 250.000 y 125.000 euros. La última modificación mantiene esos límites ampliados hasta el ejercicio 2026, pero el proyecto de orden para 2027 no puede prorrogarlos por sí mismo. Para hacerlo sería necesaria otra norma con rango legal. De momento, esa modificación no aparece en el texto que Hacienda ha sacado a información pública, por lo que la continuidad de esos umbrales sigue pendiente.

Qué puede pasar con los autónomos que superen los nuevos topes

La diferencia no es menor. Si finalmente no se aprueba otra prórroga, un autónomo que actualmente puede permanecer en módulos porque factura, por ejemplo, 200.000 euros al año podría quedarse fuera del sistema en 2027. Lo mismo ocurriría con quienes superen los 75.000 euros en operaciones realizadas con otros empresarios o profesionales cuando exista obligación de emitir factura. En ese caso tendrían que pasar a tributar mediante estimación directa, donde el cálculo del IRPF se realiza teniendo en cuenta los ingresos reales obtenidos y los gastos fiscalmente deducibles. Para algunos negocios el cambio puede implicar también más obligaciones contables y administrativas, además de una forma diferente de calcular sus pagos a Hacienda.

Por ahora, sin embargo, no significa que los límites vayan a bajar automáticamente. Lo que ocurre es que Hacienda ha iniciado la tramitación de la orden de módulos sin incluir una medida que necesita aprobarse mediante otra norma. Por eso, los autónomos afectados tendrán que estar pendientes de lo que ocurra antes de que termine el año.

Lo que sí está más claro es que el Gobierno quiere que el sistema de módulos continúe en 2027. La orden ya está en tramitación y mantiene tanto los parámetros utilizados para calcular el rendimiento como la reducción del 5%. La gran incógnita sigue siendo si también se mantendrán los límites de 250.000 y 125.000 euros que han permitido durante los últimos años que muchos trabajadores por cuenta propia no tengan que abandonar este régimen.