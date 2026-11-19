La Policía Nacional ha detenido este miércoles a cinco hombres, dos de ellos menores de edad, por su presunta implicación en una agresión sexual grupal a una joven ocurrida el pasado mes de octubre en Málaga capital. Los arrestados, tres adultos y dos menores, fueron localizados por los investigadores en la comarca del Valle del Guadalhorce, donde residían, después de una investigación que se ha prolongado durante aproximadamente un mes.

Los hechos salieron a la luz después de que la víctima presentara una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Torremolinos. A partir de ese momento, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, asumieron las pesquisas para esclarecer lo sucedido e identificar a los presuntos responsables.

La investigación permitió localizar a los cinco sospechosos, que fueron detenidos. Según las informaciones publicadas sobre el caso, los arrestados se encontraban en el entorno en el que supuestamente se produjeron los hechos, aunque todavía debe determinarse cuál fue el grado de participación de cada uno de ellos en la presunta agresión sexual.

Tras las detenciones, los cinco investigados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. Como medida cautelar, se habría acordado una orden de alejamiento respecto a la víctima para evitar que los sospechosos puedan aproximarse a ella.

La denuncia de la víctima

La denuncia presentada en Torremolinos permitió activar el protocolo de investigación especializado en delitos contra la libertad sexual. Los agentes de la UFAM se encargaron de recopilar los indicios disponibles y realizar las diligencias necesarias para reconstruir lo ocurrido durante el pasado mes de octubre.

Las pesquisas se centraron en identificar a las personas que podrían estar relacionadas con los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión. Finalmente, los investigadores lograron identificar a cinco hombres, tres mayores de edad y dos menores, que fueron arrestados en la comarca del Valle del Guadalhorce.

La presencia de dos menores entre los detenidos añade una particularidad al procedimiento, ya que su situación deberá abordarse conforme a la legislación específica de responsabilidad penal del menor.

Por el momento, no han trascendido públicamente todos los detalles sobre el desarrollo de la presunta agresión ni las circunstancias concretas en las que se encontraba la víctima. Tampoco se ha aclarado el papel que habrían desempeñado cada uno de los cinco investigados.