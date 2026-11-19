El perfume de Charlotte Tilbury con un 50 % de descuento en Black Friday y otras fragancias que fichar
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Este Black Friday llega cargado de novedades y auténticos fichajes en el universo de la perfumería, pero hay una propuesta que ya ocupa el primer puesto de nuestra lista: Charlotte’s Fragrance Collection of Emotions Duo de Charlotte Tilbury. Una oportunidad irresistible para descubrir el poder de las fragancias con un descuento del 50 % que convierte este dúo en uno de los grandes protagonistas de las ofertas de belleza de la temporada. Por tiempo limitado, el set pasa de 300 € a 150 €, una rebaja especialmente tentadora para quienes buscan incorporar nuevas fragancias a su colección o sorprender con un regalo especial.
La colección juega con las emociones y propone seis universos olfativos diferentes: Joyphoria, luminosa y cálida, combina vainilla y flores blancas; Love Frequency apuesta por el romanticismo de la pimienta rosa y la rosa; mientras que More Sex despliega su faceta más sensual con notas de cuero y almizcle. Magic Energy transmite energía y equilibrio gracias al palo santo y el ciprés; Calm Bliss invita a la serenidad con neroli y acordes acuáticos, y Cosmic Power eleva el ánimo con pimienta negra, canela y ámbar. Y una de las grandes ventajas de esta oferta es que puedes combinar los perfumes a tu gusto.
Prada Paradoxe Intense Eau de Parfum (90 ml). La intensidad y la delicadeza se dan la mano en esta fragancia femenina de Prada, que destaca por su carácter floral, cálido y envolvente. Su composición potencia el neroli con notas de ámbar y un acorde de musgo que deja una estela sofisticada y duradera. Una opción ideal para quienes buscan un perfume elegante con personalidad. Su precio baja de 194 a 109,93 euros, con un descuento del 43 %.
Loewe Esencia Eau de Parfum (100 ml). Una fragancia masculina de carácter especiado, aromático y amaderado, inspirada en la complejidad del ADN. Combina notas de pimienta roja, albahaca y estragón con la profundidad del pachulí, el haba tonka y el sándalo, evocando la frescura y la fuerza de un bosque. Su aroma singular la convierte en una apuesta interesante para quienes prefieren perfumes intensos y con personalidad. Ahora cuesta 97,29 euros, frente a los 175 euros habituales.
Zadig & Voltaire This Is Her! Eau de Parfum (30 ml). Rebelde, sensual y con un punto rockero, esta fragancia femenina es perfecta para quienes buscan un aroma diferente y lleno de carácter. Su combinación floral y especiada mezcla contrastes suaves y envolventes en una composición de inspiración parisina, desenfadada y moderna. Un perfume pensado para convertirse en una auténtica seña de identidad. Su precio pasa de 71 a 35,01 euros, lo que supone un ahorro del 51 %.
Yves Saint Laurent Black Opium Over Red Eau de Parfum (30 ml). La icónica fragancia Black Opium se reinventa con un toque más afrutado, dulce y seductor. Esta versión combina el característico acorde floral y de café de la línea original con una nota de cereza jugosa que aporta un punto goloso y luminoso. Cálido, intenso y envolvente, es un perfume ideal para quienes buscan una fragancia con personalidad, especialmente para las noches y las ocasiones especiales. Su frasco rojo lacado refleja ese carácter atrevido. Ahora puedes conseguirlo por 43,24 euros, frente a los 94 euros habituales, con un descuento del 54 %.
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