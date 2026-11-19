Prada Paradoxe Intense Eau de Parfum (90 ml). La intensidad y la delicadeza se dan la mano en esta fragancia femenina de Prada, que destaca por su carácter floral, cálido y envolvente. Su composición potencia el neroli con notas de ámbar y un acorde de musgo que deja una estela sofisticada y duradera. Una opción ideal para quienes buscan un perfume elegante con personalidad. Su precio baja de 194 a 109,93 euros, con un descuento del 43 %.

Loewe Esencia Eau de Parfum (100 ml). Una fragancia masculina de carácter especiado, aromático y amaderado, inspirada en la complejidad del ADN. Combina notas de pimienta roja, albahaca y estragón con la profundidad del pachulí, el haba tonka y el sándalo, evocando la frescura y la fuerza de un bosque. Su aroma singular la convierte en una apuesta interesante para quienes prefieren perfumes intensos y con personalidad. Ahora cuesta 97,29 euros, frente a los 175 euros habituales.

Zadig & Voltaire This Is Her! Eau de Parfum (30 ml). Rebelde, sensual y con un punto rockero, esta fragancia femenina es perfecta para quienes buscan un aroma diferente y lleno de carácter. Su combinación floral y especiada mezcla contrastes suaves y envolventes en una composición de inspiración parisina, desenfadada y moderna. Un perfume pensado para convertirse en una auténtica seña de identidad. Su precio pasa de 71 a 35,01 euros, lo que supone un ahorro del 51 %.