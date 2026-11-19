Bojan Krkic conoce perfectamente el alto nivel de dificultad para que una promesa termine de consagrarse y cumplir con las expectativas, ya que él mismo lo sufrió en el Barcelona. Sin embargo, la ilusión con los jóvenes más talentosos es inevitable y el coordinador del Área de Fútbol del club tiene una gran apuesta personal con nombre y apellidos, Hamza Abdelkarim.

El ex jugador no se ha cortado a la hora de ponerle un listón al delantero: «Tenemos a los mejores delanteros del mundo. Es más, tenemos uno que es joven y que será uno de los mejores. Hamza Abdelkarim ha demostrado en pretemporada su olfato goleador, algo difícil de encontrar y que tenemos nosotros». El egipcio debutó en la Liga y ha disputado dos partidos en los que acumula 12 minutos e el campo.

Las oportunidades con el primer equipo han sido muy limitadas, pero el atacante ya mostró su capacidad para mandar el balón al fondo de las mallas durante la pretemporada, donde fue el máximo goleador del Barcelona con cuatro goles. En Segunda RFEF ha conseguido marcar un tanto en 74 minutos disputados.

Hansi Flick incluye al delantero de forma habitual en sus convocatorias. Krkic explicó en Catalunya Ràdio que la solución al «problema del nueve» podría estar en la cantera. La dificultad para el egipcio es que el entrenador ha apostado por Raphinha como punta, una decisión que ha terminado siendo un acierto total, algo que demuestran sus 19 goles y tres asistencias en 14 partidos.

Abdelkarim tendrá que esperar su oportunidad

El jugador tiene muy poco hueco en la plantilla actual, pero la temporada es muy larga y las lesiones siempre pueden aparecer. Además, el técnico ha demostrado que prefiere darle rotación al equipo en tramos concretos de la competición. A sus 18 años, se postula como una de las mayores promesas del club.