Arthur Schopenhauer es uno de los filósofos alemanes más influyentes del siglo XIX. Su legado nos ha dejado numerosas frases llamativas, entre ellas una que invita a ponerse en el lugar de los demás antes de tomar cualquier decisión: «La compasión es la base de toda la moralidad».

El filósofo es considerado un fiel defensor de la compasión como un sentimiento que permite reconocer el sufrimiento ajeno y sentirlo como algo relevante. Una persona actúa moralmente cuando es capaz de mirar más allá de sus propios intereses y preocuparse por el bienestar de los demás.

Su significado

El filósofo alemán defendía que la verdadera moralidad no nace del miedo al castigo, de la obligación de cumplir las obligaciones diarias ni del deseo de recibir una buena noticia. No consiste tampoco en obedecer la ley o seguir las convenciones sociales.

Una acción con un auténtico valor moral surge de imprevisto, impulsada por la empatía y compasión. Cuando ayudamos a alguien que sufre sin esperar nada a cambio, fomentamos la humildad frente al egoísmo.

La importancia de ponerse en el lugar de los demás

Schopenhauer considera que el egoísmo es uno de los principales obstáculos de la vida del ser humano. Las personas priorizan sus necesidades, deseos y ambiciones, sin prestar atención a las consecuencias que sus actos puedan tener en las personas que les rodean. Aquí es donde entra la compasión, la cual permite comprender que el dolor de otra persona merece el mismo respeto que el de uno mismo.

La reflexión en la actualidad

La sociedad actual está marcada por la fugacidad, los intereses y la obtención compulsiva del éxito. Esta frase de Arthur Schopenhauer quiere recuperar el valor de la solidaridad a través de un mensaje sencillo y profundo al mismo tiempo. La moralidad no se demuestra sólo con palabras, sino con la manera en la que tratamos a los demás.

Por lo tanto, debemos saber reconocer el sufrimiento ajeno y actuar para aliviarlo porque cuando la empatía guía una decisión, se construye una sociedad más humana y menos egoísta.