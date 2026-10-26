Los precios están golpeando con dureza a todas las capas de la sociedad. El 70% de los autónomos españoles se ha visto obligado a subir los precios de sus bienes y servicios en los últimos 12 meses para capear la escalada inflacionista, según ha revelado el último barómetro de ATA, la principal asociación de trabajadores por cuenta propia de España.

El problema no es solo que ya hayan implementado una subida, sino que la mayoría de los autónomos planean volver a hacerlo en lo que queda de año. El 58% de los trabajadores por cuenta propia, en su mayoría profesionales independientes y pequeños empresarios, prevé incrementar sus tarifas en el cuarto trimestre de este año.

La traslación de los precios por parte del tejido empresarial y profesional se está registrando en los indicadores oficiales. Según Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) armonizado de España alcanzó el 5% en septiembre, el más alto de todas las grandes economías de la eurozona.

Lo peor puede no haber llegado

En crisis de oferta como la actual, cuando se reduce un suministro clave, los precios tienden a trasladarse poco a poco desde los fabricantes y las empresas hasta el consumidor final. El 95% de los autónomos creen que estamos atravesando un período de gran incertidumbre y el 86% asegura que esa inestabilidad afecta a su negocio en el día a día, lo que augura que el descuadre seguirá presente.

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado este lunes los datos de inflación industrial de septiembre y las cifras invitan al pesimismo para los próximos meses. El índice de precios industriales se disparó el mes pasado un 18,3%, el mayor nivel en cuatro años, justo cuando la guerra de Ucrania .

El INE indica que el culpable tiene un único nombre: la energía. En septiembre la energía se disparó casi un 50%, el mayor nivel desde octubre de 2022. Sin embargo, los precios industriales que excluyen la energía indican que subió al 3,6%, más del triple que antes de que empezara la guerra en Oriente Medio.

Tras más de ocho meses de enfrentamientos intermitentes entre Estados Unidos e Israel contra Irán, no hay un final del conflicto a la vista y el comercio por el golfo Pérsico y el mar Rojo transcurre a cuentagotas. Por otro lado, los ataques constantes de Ucrania contra Rusia han detenido las exportaciones de hidrocarburos procedentes de Siberia.

El pesimismo se ha trasladado por gran parte de Europa debido a los altos precios. Una encuesta del BCE publicada la semana pasada revelaba que la mayor parte de los ciudadanos esperan que la inflación general permanezca por encima del 3% en los próximos 12 meses, por encima del objetivo de la institución monetaria.