Los ciudadanos europeos creen que la inflación en niveles altos va para largo. La última encuesta de septiembre del Banco Central Europeo (BCE) revela que los ciudadanos esperan que los precios crezcan un 3,1% en los próximos doce meses, una décima más que en el sondeo de agosto.

«La incertidumbre sobre las expectativas de inflación para los próximos 12 meses aumentó ligeramente, manteniéndose por encima del nivel previo al inicio del conflicto en Oriente Próximo», señala la institución en un comunicado tras publicar los resultados.

Las expectativas de inflación no implican directamente que ese sea el nivel de aumento de precios que los consumidores sufrirán dentro de un año. Sin embargo, la confianza y creencias de los actores económicos suelen reforzar tendencias. Es lo que en economía se denomina «profecía autocumplida» y que las instituciones vigilan con atención para anticiparse.

Eurostat estima que el índice de precios de consumo (IPC) del mes de septiembre escaló hasta el 3,8% con respecto al mismo mes de 2025. En España, la inflación aumentó hasta el 5% y es el país de las grandes economías europeas donde los precios están subiendo más.

La encuesta del BCE revela que los consumidores esperan que los precios permanezcan por encima del 3% durante los próximos meses, un punto porcentual por encima del nivel que persigue la institución monetaria.

Los ciudadanos creen que el gasto seguirá también alto. El crecimiento del gasto nominal que estiman los consumidores en los últimos 12 meses aumentó al 5,3% desde el 5,2%, mientras que el crecimiento esperado del gasto nominal a un año vista aumentó al 3,7% desde el 3,6%.

A más largo plazo, las expectativas de inflación para los próximos tres años y para los próximos cinco años se mantuvieron sin cambios en el 2,9% y el 2,5%.