Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, avisa: «Hay errores que han hecho que muchas empresas acaben cerrando e incluso arruinados los autónomos»

Aunque una empresa vaya bien y sus ventas no bajen, puede encontrarse de repente con una factura inesperada de miles de euros. Basta con una inspección que detecte trabajadores en situación irregular, una reclamación de horas extraordinarias o un accidente laboral que destape deficiencias de seguridad. Son problemas que, además del coste económico, pueden dejar al propietario sin margen para mantener abierto el negocio. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha querido llamar la atención sobre estas situaciones que le ocurren a empresarios y autónomos. No habla de grandes inversiones fallidas, sino de errores cotidianos que pueden salir mucho más caros de lo previsto.

De la Calzada, conocido en TikTok como Un Tío Legal (@laboral_tips), asegura que existen «errores que han hecho que muchas empresas acaben cerrando e incluso arruinados los autónomos». En su explicación identifica cuatro situaciones que considera especialmente delicadas. Tres de ellas están relacionadas con las obligaciones que surgen al contratar trabajadores: tener empleados sin autorización, no registrar las jornadas y descuidar la prevención de riesgos. La cuarta tiene que ver con las cuentas del negocio y con algo que no siempre resulta fácil aceptar: cuando las pérdidas se repiten mes tras mes, seguir pidiendo préstamos puede hacer que el problema se agrave en lugar de solucionarlo.

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, avisa: «Hay errores que han hecho que muchas empresas acaben cerrando»

El primer aviso del abogado va dirigido a quienes tienen empleados sin regularizar su situación laboral, especialmente si carecen de autorización para trabajar en España. «Aquí hacemos pleno al 15», comenta al hablar de las sanciones que pueden llegar por distintas vías. Según explica, una multa superior a 10.000 euros por trabajador puede complicar seriamente la economía de una pequeña empresa. Y la cantidad aumenta cuando hay varias personas contratadas en las mismas condiciones.

La Ley de Extranjería contempla multas de 10.001 a 100.000 euros por contratar a ciudadanos extranjeros sin la autorización necesaria, siempre que los hechos no constituyan delito. Sin embargo en este tipo de situación se una diferencia importante: la ausencia de contrato escrito no convierte por sí sola una relación laboral en ilegal, porque algunos contratos pueden ser verbales. El riesgo al que se refiere el especialista aparece cuando se incumplen las obligaciones de contratación, autorización o alta en la Seguridad Social.

Una reclamación de horas extras sin registros que presentar

El segundo error es no conservar el registro diario de jornada. Las empresas en España deben recoger las horas de entrada y salida de sus empleados, algo que cobra especial importancia si surge una discusión por las horas extraordinarias. «Esto unido a hacer horas extras, puede comportar que ese trabajador te haga una reclamación», señala el abogado laboralista. Sin documentación, resulta más difícil acreditar qué horario se cumplía realmente.

De la Calzada cuenta el caso de una empresa que terminó pagando más de 70.000 euros en horas extras porque no pudo rebatir suficientemente la versión del trabajador. «Era tan sencillo como una libreta», comenta. No significa que toda reclamación se acepte por falta de tener las horas registradas, pero llevar un control fiable evita problemas probatorios y permite comprobar qué horas se han trabajado y cuáles se han pagado.

Las consecuencias de un accidente si falla la prevención

La tercera situación aparece cuando un trabajador sufre un accidente y se descubre que no se habían adoptado las medidas de seguridad exigibles. El abogado advierte de que el coste puede ir mucho más allá de una multa. Pueden surgir reclamaciones de daños y perjuicios y, si concurren los requisitos legales, un recargo de prestaciones por falta de medidas preventivas.

«Vas a tener que responder con todo», afirma De la Calzada, que pone el foco en los autónomos y su posible responsabilidad patrimonial. Ese recargo puede oscilar entre el 30% y el 50% de determinadas prestaciones. No se impone automáticamente por cualquier accidente, sino que debe existir una relación con el incumplimiento de las medidas de seguridad. Por eso es esencial que la prevención no se quede en papeles sin aplicación real.

Cuando el negocio pierde dinero y se mantiene con préstamos

El cuarto de los errores es, para el abogado, «posiblemente el más importante». Habla de los negocios que acumulan pérdidas y cuyos propietarios siguen solicitando financiación para pagar los gastos corrientes. Su ejemplo es sencillo: una empresa ingresa 10.000 euros al mes, pero destina 15.000 a salarios. Antes de contar el resto de gastos, ya le faltan 5.000 euros. «Empiezas con préstamos personales y acabas cerrando y con deudas, resume el experto. Su consejo es revisar la situación cuanto antes y, si el negocio no puede afrontar sus obligaciones, quizás sea buen valorar la vía del concurso de acreedores. Este procedimiento permite abordar una insolvencia, aunque no elimina todas las deudas de forma automática. «Libérate de deudas y vuelve a empezar aprendiendo de los errores que has cometido», concluye.