El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este jueves con una subida del 0,32%, lo que llevaba al selectivo a cotizar en los 19.434,6 puntos en una sesión marcada por el estreno de Anthropic en el mercado bursátil.

La firma estadounidense de inteligencia artificial (IA) ha fijado en 83 dólares (75,7 euros) por acción el precio de su oferta pública inicial (OPI), situándose por encima de la horquilla de entre 70 y 78 dólares anunciada inicialmente y convirtiéndose en el mayor debut bursátil de la historia, por delante del récord establecido el pasado junio por SpaceX.

En lo que respecta al Ibex, los mayores descensos en la apertura del Ibex 35 correspondían a Enagás (-0,6%), Iberdrola (-0,44%) y Logista (-0,43%). Por el contrario, las mayores subidas al comienzo de la sesión del jueves las protagonizaban Acerinox (+1,7%), ACS (+1,6%) e Indra (+1,55%).

Los inversores estarán también pendientes de la histórica cumbre a tres bandas entre el presidente de EEUU, Donald Trump; el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y no perderán ojo a la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,3% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 92,2 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba su precio un 0,1%, hasta los 83,4 dólares.

Antes de la apertura del mercado, Atresmedia ha señalado que ha aprobado la distribución, el próximo 16 de diciembre, de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2026 de 0,83 euros brutos por acción, lo que supone un desembolso de casi 187 millones.

Por su parte, el operador saudí STC, uno de los principales accionistas de Telefónica, repartirá este jueves un dividendo total de 2.741,5 millones de riales saudíes (661,5 millones de euros) entre sus accionistas.

Asimismo, Adolfo Domínguez ha informado de que registró pérdidas netas de 1,16 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal (comprendido entre marzo y agosto de 2026), frente al beneficio neto de 79.000 euros obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Resto de bolsas

Entre las principales Bolsas del Viejo Continente, el Cac 40 de París (+0,4%), el Dax de Fráncfort (+0,5%), el FtseMib de Milán (+0,7%) apostaban por las subidas en el arranque de la jornada, mientras que el Ftse100 de Londres bajaba un 0,1%.

De su lado, en el mercado de divisas el euro se reforzaba frente al ‘billete verde’ y se cambiaba por 1,10983 dólares, mientras que el bono español de deuda a 10 años bajaba hasta el 3,928%.