Solaria obtuvo unos beneficios durante los nueve primeros meses de 177,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 26%. La elevación de ganancias se debe tanto al aumento de los ingresos de la compañía energética como a la reducción de los gastos de personal y explotación.

Según los resultados remitidos por el grupo, los ingresos aumentaron un 25% hasta los 322,8 millones de euros. Dentro de la facturación del grupo, destaca la evolución del importe neto de la cifra de negocio. Este se ha duplicado hasta los 260 millones de euros por el aumento de la prestación de servicios del grupo (un incremento del 242%).

El resultado de explotación (ebitda) cerró hasta septiembre, rozando los 300 millones de euros tras elevarse un 30% con respecto al mismo período de 2025. El margen sobre los ingresos es del 93%. La firma se aproxima a cumplir las previsiones de este 2026, que sitúan el ebitda sobre los 330 millones de euros para el ejercicio completo.

La inversión de la energética española se elevó hasta los 336 millones de euros. El flujo de caja libre cerró entre enero y septiembre con un aumento del 73% hasta los 126,8 millones de euros. No obstante, la deuda financiera neta no ha disminuido a la misma velocidad: se ha reducido un 2,4% hasta los 1.401 millones de euros.

Estos resultados llegan tras la colocación de Solaria de 300 millones de euros de la primavera. La operación combinó una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente con la venta de acciones propias de autocartera. El capital y la prima de emisión aumentan, con este movimiento, en un 59%, hasta 495,4 millones, y el patrimonio neto creció un 55% hasta 1.100 millones.