La preciosa frase de amor atribuida a Antoine de Saint-Exupéry: «Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes»

Antoine de Saint-Exupéry, nacido en Lyon (Francia) el 29 de junio de 1900, fue escritor, poeta, periodista y aviador. Más allá de «El Principito», un clásico de la literatura universal, otras de sus obras más destacadas son «Correo del Sur», «Vuelo nocturno» y «Tierra de hombres», en las que abordó cuestiones como la amistad, la responsabilidad, el compromiso y la condición humana.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Saint-Exupéry se incorporó a las misiones de reconocimiento aéreo. Sin embargo, el 31 de julio de 1944 desapareció mientras pilotaba un avión sobre el Mediterráneo, cerca de Marsella, cuando tenía 44 años. Durante décadas, su destino permaneció rodeado de misterio, hasta que se encontraron los restos de su aeronave en el fondo del mar.

«Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes»

Esta reflexión resume una idea sencilla pero profundamente humana: cuando alguien se convierte en una parte fundamental de nuestra felicidad, el tiempo que hemos pasado sin conocerlo puede parecernos demasiado largo. No se trata únicamente de expresar el amor que sentimos por otra persona, sino también de reconocer el valor que ha adquirido su presencia en nuestra propia historia. ¿Cuántas experiencias podríamos haber compartido si nuestros caminos se hubieran cruzado antes?

Más allá del enamoramiento o la atracción, Antoine de Saint-Exupéry se refiere a la complicidad, la lealtad y la confianza. Encontrar a alguien especial significa descubrir una persona con la que compartir tanto los grandes momentos como los pequeños detalles que forman parte del día a día: un paseo admirando la belleza del paisaje, una conversación después de un día complicado o una comida compartida.

Una de sus obras más conocidas es «El principito», publicada en 1943. A través de la historia de un pequeño viajero que visita diferentes planetas, el autor plantea cuestiones sobre la amistad, el egoísmo, el paso del tiempo y la importancia de cuidar aquello que queremos. En uno de sus pasajes más conocidos, el zorro le dice al protagonista que «lo esencial es invisible a los ojos».

Una reflexión sobre la belleza que nace del interior y permanece intacta con el paso de los años. Es la única que no desaparece con el tiempo, que nadie puede arrebatarnos y que no depende de la apariencia física. Sin embargo, sólo se puede descubrir y apreciar cuando aprendemos a mirar más allá de lo superficial, con sensibilidad, cariño y los ojos del alma.

En la misma línea, «él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer», otra de las citas de «El Principito», nos recuerda que la verdadera esencia de una persona no se encuentra en aquello que muestra a primera vista, sino en lo que permanece oculto. La belleza física, la ilusión inicial pueden cambiar con el paso del tiempo, pero los valores, el carácter y la forma de querer son los que sostienen una relación. El otoño representa precisamente los momentos en los que aparecen las dificultades.

Citas de Antoine de Saint-Exupéry