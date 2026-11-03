La preciosa frase de amor atribuida a Antoine de Saint-Exupéry: «Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes»
Antoine de Saint-Exupéry, nacido en Lyon (Francia) el 29 de junio de 1900, fue escritor, poeta, periodista y aviador. Más allá de «El Principito», un clásico de la literatura universal, otras de sus obras más destacadas son «Correo del Sur», «Vuelo nocturno» y «Tierra de hombres», en las que abordó cuestiones como la amistad, la responsabilidad, el compromiso y la condición humana.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Saint-Exupéry se incorporó a las misiones de reconocimiento aéreo. Sin embargo, el 31 de julio de 1944 desapareció mientras pilotaba un avión sobre el Mediterráneo, cerca de Marsella, cuando tenía 44 años. Durante décadas, su destino permaneció rodeado de misterio, hasta que se encontraron los restos de su aeronave en el fondo del mar.
«Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes»
Esta reflexión resume una idea sencilla pero profundamente humana: cuando alguien se convierte en una parte fundamental de nuestra felicidad, el tiempo que hemos pasado sin conocerlo puede parecernos demasiado largo. No se trata únicamente de expresar el amor que sentimos por otra persona, sino también de reconocer el valor que ha adquirido su presencia en nuestra propia historia. ¿Cuántas experiencias podríamos haber compartido si nuestros caminos se hubieran cruzado antes?
Más allá del enamoramiento o la atracción, Antoine de Saint-Exupéry se refiere a la complicidad, la lealtad y la confianza. Encontrar a alguien especial significa descubrir una persona con la que compartir tanto los grandes momentos como los pequeños detalles que forman parte del día a día: un paseo admirando la belleza del paisaje, una conversación después de un día complicado o una comida compartida.
Una de sus obras más conocidas es «El principito», publicada en 1943. A través de la historia de un pequeño viajero que visita diferentes planetas, el autor plantea cuestiones sobre la amistad, el egoísmo, el paso del tiempo y la importancia de cuidar aquello que queremos. En uno de sus pasajes más conocidos, el zorro le dice al protagonista que «lo esencial es invisible a los ojos».
Una reflexión sobre la belleza que nace del interior y permanece intacta con el paso de los años. Es la única que no desaparece con el tiempo, que nadie puede arrebatarnos y que no depende de la apariencia física. Sin embargo, sólo se puede descubrir y apreciar cuando aprendemos a mirar más allá de lo superficial, con sensibilidad, cariño y los ojos del alma.
En la misma línea, «él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer», otra de las citas de «El Principito», nos recuerda que la verdadera esencia de una persona no se encuentra en aquello que muestra a primera vista, sino en lo que permanece oculto. La belleza física, la ilusión inicial pueden cambiar con el paso del tiempo, pero los valores, el carácter y la forma de querer son los que sostienen una relación. El otoño representa precisamente los momentos en los que aparecen las dificultades.
Citas de Antoine de Saint-Exupéry
- «Lo esencial es invisible a los ojos»
- «El fracaso fortifica a los fuertes»
- «El amor es lo único que crece cuando se reparte»
- «Amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección»
- «El hombre se descubre a sí mismo cuando se enfrenta a los obstáculos»
- «La perfección se logra no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar»
- «El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe adónde va»
- «La tristeza es una de las vibraciones que prueban que estamos vivos»
- «Si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como recompensa y no como fin»
- «Sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos»
- «Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor»
- «No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo»
- «Siempre he amado el desierto. Uno se sienta en una duna de arena, no ve nada, no oye nada. Sin embargo, a través del silencio algo palpita, y brilla»
- «Mirad, en la vida no hay soluciones, sino fuerzas en marcha. Es preciso crearlas, y las soluciones vienen»
- «Conoces lo que tu vocación pesa en ti. Y si la traicionas, es a ti a quien desfiguras»
- «No heredamos la Tierra de nuestros antepasados. La legamos a nuestros hijos»
- «El hombre se descubre a sí mismo cuando se enfrenta a los obstáculos»
- «Si busco en mis recuerdos los que me han dejado un sabor duradero, siempre me encuentro con aquellas horas que no me procuraron ninguna fortuna»»Siempre he amado el desierto. Uno se sienta en una duna de arena, no ve nada, no oye nada. Sin embargo, a través del silencio algo palpita, y brilla»
- «Si alguien ama a una flor de la que sólo existe un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira a las estrellas»
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