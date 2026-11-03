Martín (40 años) compra un refugio de la época de la II Guerra Mundial que llevaba 69 años en ruinas, y lo restaura en 12 meses trabajando sin ayuda de nadie

Hay casas que se construyen para impresionar a los invitados y otras que nacen para resistir. La que compró Martin, nuestro protagonista, pertenece a la segunda camada: un refugio de la época de la II Guerra Mundial perdido en un paisaje de montaña, sin luz ni agua corriente, que llevaba décadas a merced de la lluvia, la nieve y las raíces que se colaban entre sus piedras.

El estado del edificio era tan malo que costaba distinguir dónde terminaba la casa y dónde empezaba el monte. Aun así, este aficionado a la vida en la naturaleza vio en aquellas ruinas algo más que escombros. Con mucha valentía, se marcó un plazo y una condición que convierten su proyecto en un caso poco habitual, incluso entre los que se atreven con este tipo de obras.

Todo en un solo año y sin ayuda: así restauró Martin un refugio de la época de la II Guerra Mundial

Martin, más conocido en internet como Luxon (el creador del canal de YouTube Luxon Bushcraft), dedicó doce meses a devolver la vida a esta construcción.

Lo hizo completamente solo y sin conexión a la red eléctrica, una decisión que le obligó a resolver cada tarea con herramientas sencillas, mucha planificación y la paciencia de quien sabe que no hay nadie más para cargar con el siguiente saco.

La vivienda en cuestión se levanta sobre una parcela de unas 2,5 hectáreas y fue construida en 1957. Cuando el youtuber la vio por primera vez, estaba en un estado tan precario que resultaba casi irreconocible, completamente invadida por la vegetación.

Todo el proceso quedó grabado en una serie de episodios que resumió en un único vídeo, de principio a fin, publicado en su canal.

Y buena parte del trabajo fue poco vistoso. Antes de pensar en muebles o acabados, había que asegurar lo básico: un tejado que no dejara pasar el agua y unos muros capaces de aguantar muchos más inviernos.

A eso se sumaba la dificultad de trabajar en una ladera inhóspita, con accesos complicados para subir materiales y un clima que no siempre acompañaba.

Las marcas que la Segunda Guerra Mundial dejó en esta casa

Puede parecer extraño vincular con la guerra una casa levantada doce años después de 1945. Sin embargo, el conflicto no terminó de golpe con la firma de la paz. Recordemos que Europa arrastró durante más de una década la escasez de alimentos, de combustible y, sobre todo, de materiales de construcción, con millones de viviendas destruidas o dañadas en buena parte del continente.

Y para impulsar la reconstrucción, Estados Unidos puso en marcha el Plan Marshall, que entre 1948 y 1952 destinó más de 13.000 millones de dólares a la recuperación de Europa occidental.

Aun así, en muchas zonas rurales esa ayuda llegaba tarde o no llegaba, y la gente construía con lo que tenía a mano: piedra del terreno, madera del bosque y restos reciclados de otros edificios.

Había además otro problema. La guerra se llevó por delante a una generación entera de artesanos, de modo que muchas casas las levantaron aficionados que aprendían sobre la marcha, guiados más por el instinto que por la formación.

Justo de ahí nace el carácter de este refugio: una construcción práctica, sin pretensiones y pensada para sobrevivir más que para lucir.

Los retos de recuperar un refugio de la II Guerra Mundial en plena montaña

Ese origen humilde se nota en cada pared, y también complica la restauración. Las casas de mampostería de aquellos años suelen combinar piedras de tamaños irregulares con morteros pobres (a menudo de cal o de barro) que con el tiempo se disgregan y dejan huecos por los que se filtra el agua. Cuando el tejado falla, la humedad acelera el deterioro y las raíces terminan el trabajo.

Los especialistas en rehabilitación de construcciones tradicionales insisten en un detalle: el cemento moderno no siempre es buen aliado de la piedra antigua. Al ser más rígido e impermeable que la cal, puede atrapar la humedad dentro del muro y provocar grietas con los cambios de temperatura.

Por eso, en estas obras se recomienda emplear materiales compatibles y respetar la transpiración natural de la fachada.

Del «bushcraft» a la casa de piedra: conociendo la trayectoria de Luxon

La obra encaja con lo que el canal lleva años mostrando. Luxon Bushcraft se dio a conocer con vídeos de supervivencia y vida en el bosque: cabañas de troncos, refugios, acampadas invernales con su perro y técnicas primitivas.

Cabe señalar en este sentido que el «bushcraft», palabra que compone su alias, es precisamente eso, el conjunto de habilidades para vivir en la naturaleza con recursos mínimos, y buena parte de ese oficio se ve aplicado en esta casa.

Entre sus trabajos anteriores figuran un refugio excavado en el suelo del bosque, documentado en siete capítulos, y hasta una casita inspirada en las de los Pitufos levantada desde cero.

Así, gracias a la perseverancia de Martín y a su experiencia recién mencionada, el antiguo refugio de 1957 que protagoniza este artículo sigue en la montaña, con una cubierta nueva sobre las mismas piedras que alguien colocó a mano cuando Europa todavía contaba sus ruinas.