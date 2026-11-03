Ofertas flash de Amazon del día, en directo: descuentos, rebajas y última hora de los chollos
Es un buen momento para equipar la casa, renovar algunos productos del día a día o adelantar las compras de regalos
Jorge Rey sobre lo que dictan las Cabañuelas de noviembre: "Para el 15 llega una DANA a España con la formación de tormentas en Murcia, Valencia y Andalucía"
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Con la bajada de temperaturas y la Navidad cada vez más cerca, es un buen momento para equipar la casa, renovar algunos productos del día a día o adelantar las compras de regalos.
Recopilamos las mejores ofertas en tecnología, pequeños electrodomésticos, hogar, belleza y cuidado personal, con chollos para todos los gustos y bolsillos.
Ofertas flash de Amazon del día, en directo: descuentos, rebajas y última hora de los chollos
El cepillo eléctrico Oral-B iO 5 baja de 119,94 a 113,94 euros en Amazon, con un 5 % de descuento
El cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO 5 está disponible en Amazon por 113,94 euros, frente a los 119,94 euros de su precio habitual. Este modelo cuenta con cinco modos de cepillado para adaptar la limpieza a distintas necesidades, además de un sensor de presión que ayuda a controlar la fuerza ejercida sobre los dientes y las encías y un temporizador para guiar el cepillado. Incluye un cabezal, una funda magnética y un soporte para guardar los recambios.
La silla gaming ergonómica de SONGMICS baja de 119,99 a 101,99 euros en Amazon, con un 15 % de descuento
La silla gaming CATHY de SONGMICS está disponible en Amazon por 101,99 euros, frente a los 119,99 euros de su precio recomendado. Cuenta con un diseño ergonómico tapizado en tela tipo ante, soporte lumbar y reposapiés para ganar comodidad durante las horas de trabajo o juego. Además, permite reclinar el respaldo hasta 135 grados y ajustar su altura entre 120 y 130 centímetros. Su combinación de gris carbón y blanco nube aporta un toque moderno al escritorio.
Estos auriculares inalámbricos deportivos pasan de 99,99 a 24,99 euros en Amazon, con un 75 % de descuento
Estos auriculares Bluetooth están disponibles en Amazon por solo 24,99 euros, frente a los 99,99 euros de su precio recomendado. Incorporan Bluetooth 5.4, sonido estéreo HiFi y cuatro micrófonos con cancelación de ruido ENC para mejorar la claridad de las llamadas. Además, ofrecen hasta 60 horas de autonomía con el estuche de carga, cuentan con resistencia al agua IP7 e incluyen una pantalla LED y control mediante una aplicación móvil.
El pack de cuatro cámaras de vigilancia WiFi GNCC baja de 59,99 a 56,99 euros en Amazon, con un 5 % de descuento
Vigilar diferentes estancias de la casa puede salir más económico con este pack de cuatro cámaras de interior GNCC, disponible en Amazon por 56,99 euros, frente a los 59,99 euros de su precio habitual. Cuentan con resolución 2K de 3 MP, visión nocturna y movimiento giratorio de 360 grados para controlar el entorno. Además, incorporan detección de movimiento con inteligencia artificial, audio bidireccional para comunicarse a distancia y almacenamiento mediante tarjeta SD o en la nube. También permiten vigilar a bebés y mascotas e incluyen un modo de privacidad.
La impresora multifunción HP DeskJet 2920 baja de 49,90 a 46,90 euros en Amazon, con un 6 % de descuento
Imprimir documentos, hacer copias y digitalizar archivos desde casa sale algo más económico con esta impresora HP DeskJet 2920, disponible en Amazon por 46,90 euros, frente a los 49,90 euros de su precio habitual. Este modelo de inyección de tinta a color reúne tres funciones en un solo dispositivo: impresión, copia y escaneo. Además, incorpora conexión WiFi de doble banda, panel LCD y compatibilidad con la aplicación HP Smart para gestionar las tareas desde el móvil.
El centro de planchado Rowenta Easy Steam baja de 94,99 a 89,99 euros en Amazon, con un 5 % de descuento
Dejar la ropa sin arrugas puede resultar más económico con este centro de planchado Rowenta Easy Steam, disponible en Amazon por 89,99 euros, frente a los 94,99 euros de su precio habitual. Cuenta con una potencia de 2.400 W, presión de vapor de 5,4 bares y un golpe de vapor de hasta 210 gramos por minuto para eliminar las arrugas más difíciles. Además, ofrece vapor continuo de 110 gramos por minuto, suela Airglide y un depósito de agua de 1,4 litros.
La cinta de correr plegable HomeTro baja de 299,99 a 207,57 euros en Amazon, con un 31 % de descuento
Hacer ejercicio en casa sin depender del gimnasio es más económico con esta cinta de correr plegable de HomeTro, disponible en Amazon por 207,57 euros, frente a los 299,99 euros de su precio recomendado. Cuenta con un motor silencioso de 3 CV, alcanza una velocidad máxima de 12 km/h y permite ajustar la inclinación hasta un 7 % para variar la intensidad del entrenamiento. Además, incorpora una pantalla dual para consultar los datos del ejercicio, soporta hasta 120 kilos y su diseño plegable facilita guardarla cuando no se utiliza.
El irrigador bucal Cecotec Bamba ToothCare 1200 Jet Pro baja de 39,90 a 35,90 euros en Amazon, con un 10 % de descuento
Mejorar la higiene bucodental en casa puede salir más económico con este irrigador bucal de Cecotec, disponible en Amazon por 35,90 euros, frente a los 39,90 euros de su precio recomendado. Cuenta con siete boquillas intercambiables, un depósito de 1.000 mililitros y diez niveles de presión para adaptar la limpieza a cada usuario. Además, incorpora una pantalla LED, protección IPX4 y un sistema de desinfección con luz ultravioleta. Su funcionamiento alcanza entre 1.250 y 1.700 pulsos por minuto.
La mochila de viaje Yankony para viajar en avión baja de 22,99 a 20,88 euros en Amazon, con un 9 % de descuento
Preparar una escapada y llevar el equipaje de mano organizado puede salir más económico con esta mochila de viaje Yankony, disponible en Amazon por 20,88 euros, frente a los 22,99 euros de su precio habitual. Tiene una capacidad de 24 litros y unas dimensiones de 40 x 30 x 20 centímetros, pensadas para ajustarse a las medidas de equipaje de cabina de algunas aerolíneas, como Ryanair. Además, cuenta con un bolsillo antirrobo y un diseño en color verde para llevarla tanto en viajes como en el día a día.
El juego de dos sartenes Tefal Jamie Oliver baja de 84,99 a 63,99 euros en Amazon, con un 25 % de descuento
Renovar el menaje de cocina sale más económico con este juego de dos sartenes Tefal Jamie Oliver, disponible en Amazon por 63,99 euros, frente a los 84,99 euros de su precio recomendado. El conjunto incluye dos piezas de acero inoxidable de 24 y 28 centímetros de diámetro, sin revestimiento antiadherente. Cuentan con mangos remachados, tecnología Thermo-Fusion y son aptas para todo tipo de cocinas, incluida la inducción, además de poder utilizarse en el horno.
La batidora amasadora Camic baja de 199,99 a 120,02 euros en Amazon, con un 40 % de descuento
Preparar masas para bizcochos, panes y otras recetas resulta más sencillo con esta batidora amasadora Camic, disponible en Amazon por 120,02 euros, frente a los 199,99 euros de su precio recomendado. Cuenta con un motor de 2.000 W, diez velocidades y un bol de acero inoxidable de siete litros de capacidad. Además, incluye gancho para amasar y accesorio para remover, así como un asa de transporte para moverla con mayor comodidad.
Esta mesa de comedor redonda para cuatro personas baja de 109,99 a 99,27 euros en Amazon, con un 10 % de descuento
Renovar el comedor o crear un rincón acogedor en la cocina puede salir más económico con esta mesa redonda de Jocoevol, disponible en Amazon por 99,27 euros, frente a los 109,99 euros de su precio recomendado. Tiene capacidad para cuatro personas y unas dimensiones de 107 x 107 x 76 centímetros. Su diseño de estilo industrial combina un tablero en acabado marrón vintage con una estructura metálica estable, por lo que encaja tanto en comedores como en cocinas.
La batidora de mano Cecotec PowerGear 1500 XL Pro baja de 41,90 a 35,90 euros en Amazon, con un 14 % de descuento
Preparar cremas, purés, salsas y otras recetas resulta más sencillo con esta batidora de mano Cecotec PowerGear 1500 XL Pro, disponible en Amazon por 35,90 euros, frente a los 41,90 euros de su precio recomendado. Cuenta con un motor de 1.500 W, 21 velocidades y función turbo para adaptar la potencia a cada preparación. Su brazo XL incorpora una cuchilla de cuatro hojas con recubrimiento de titanio y engranaje de metal. Además, incluye varios accesorios para ampliar sus posibilidades en la cocina.
Amazon estrena noviembre con descuentos para combatir el frío y adelantar las compras de Navidad
Noviembre ya está aquí y con él llegan las temperaturas más bajas y los preparativos para las fiestas navideñas. Por eso, hoy recopilamos en Amazon una selección de ofertas para hacer frente al frío, desde calefactores y productos para mantener la casa caliente hasta ropa y accesorios de invierno. También encontramos descuentos en decoración navideña, iluminación, juguetes y artículos que pueden convertirse en regalos perfectos para sorprender estas fiestas.
La máscara LED de Nourished Bodynskin baja de 289,99 a 198,54 euros en Amazon, con un 32 % de descuento
La máscara LED de Nourished Bodynskin está disponible en Amazon por 198,54 euros, frente a los 289,99 euros de su precio habitual. Este dispositivo está diseñado para el cuidado facial y del cuello e incorpora 912 luces LED con siete colores diferentes, entre ellos luz roja y azul, además de infrarrojo cercano. Una opción para incorporar la fototerapia a la rutina de cuidado de la piel en casa.