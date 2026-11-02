Cuándo es el Rafa Jódar – Casper Ruud: horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online gratis el partido del Masters 1000 de París 2026

El Masters 1000 de París 2026 ha arrancado y Rafa Jódar ha presentado su candidatura a ganar el torneo, pero es cierto que no será nada fácil para él. Su próximo rival, en segunda ronda, será Casper Ruud, por lo que no será nada sencillo para el tenista madrileño, que tendrá que darlo todo para seguir con vida en el torneo. Te contamos cuándo es, el horario y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en este partidazo.

Cuándo es el Rafa Jódar – Casper Ruud: horario del partido del Masters 1000 de París 2026

Rafa Jódar ya se ha metido en segunda ronda del Masters 1000 de París 2026, donde va a tener que medirse a Casper Ruud para seguir vivo en este torneo que sueña con ganar. El madrileño arrancó su participación en esta competición tras imponerse al chileno Alejandro Tabilo por un contundente 6-3 y 6-2 y ahora hay que ver qué es capaz de hacer ante el noruego, uno de los favoritos a morder el metal el próximo domingo 8 de noviembre.

El de Leganés ha firmado un buen año, ya que ha conseguido conquistar el ATP 250 de Marruecos y también la Laver Cup, aunque espera poder sumar algún título más antes de que acabe la temporada. Es cierto que perdió la final de Washington y también del Masters 1000 de Shanghái, pero podrá presumir de haber sido el tenista que más rápido ha entrado en el top 10 en la historia.

La organización de esta competición gala ha programado el Rafa Jódar – Casper Ruud que corresponde a la segunda ronda del Masters 1000 de París 2026 para este martes 3 de noviembre. El madrileño y el noruego se citan en la pista central y el encuentro comenzará no antes de las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver el Rafa Jódar – Casper Ruud en el Masters 1000 de París 2026 en directo gratis y por TV

La plataforma que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los mejores partidos que se juegan en este torneo parisino fue Movistar+. El Rafa Jódar – Casper Ruud de la segunda ronda del Masters 1000 de París 2026 se va a poder ver en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7) o Vamos (dial 8). Esto quiere decir que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este medio pueden ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en esta choque por la aplicación que está disponible en teléfonos móviles, tablets o smarts TVs.

Los usuarios de OKDIARIO van a encontrar diariamente la mejor información de lo que ocurra en el Masters 1000 de París 2026, donde estaremos prestando especial atención a lo que hagan los tenistas españoles. Cuando finalice el Rafa Jódar – Casper Ruud de segunda ronda publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones que nos lleguen desde la capital francesa.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Casper Ruud del Masters 1000 de París 2026

Por último, todos los seguidores del tenista madrileño que tengan cosas que hacer y no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo Rafa Jódar – Casper Ruud van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero podrán conectar con el Masters 1000 de París 2026 para narrar lo que ocurra en este choque de la segunda ronda.