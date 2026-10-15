Así es la vida del tenista Casper Ruud: edad, de dónde es, por qué habla español, quién es su novia…

Casper Ruud es uno de los tenistas más destacados de la última década. El tenista noruego llegó a ser número 2 del ranking de la ATP en 2022 y actualmente ocupa el puesto 24. Ganador de diversos títulos, Ruud se ha convertido en uno de los rivales a batir del circuito.

Experto en la superficie de tierra, Ruud fue uno de los primeros talentos de la Rafa Nadal Academy fundada por la leyenda del tenis español en Mallorca. Coincide en que el 22 veces ganador de Grand Slam era su ídolo de la infancia.

Cuántos años tiene Casper Ruud

Casper Ruud tiene 27 años. El reconocido tenista nació el 22 de diciembre de 1999 y empezó a jugar al tenis con 4 años junto a su padre Christian Ruud, que llegó a ser número 39 del mundo.

Dónde nació Casper Ruud

Casper Ruud nació en Oslo, Noruega. Cuando llegó a ser el número 2 del mundo en el ranking ATP, se convirtió en el tenista noruego con el puesto más alto de toda la historia.

Dónde vive Casper Ruud

Casper Ruud vive en Oslo, Noruega, lugar en el que nació. A pesar de que un tenista de su prestigio está viajando durante todo el año para formar parte de los torneos en cada lugar del mundo, Ruud ha decidido regresar a su antiguo hogar.

Quién es la novia de Casper Ruud

La pareja y esposa de Casper Ruud es María Galligani, con quien se comprometió en 2024 y se casó en junio de 2026 en Mallorca, una tierra siempre especial para Ruud.

Maria Galligani, de origen italiano y nacionalidad noruega, estudió psicología en la Universidad de Dinamarca, graduándose en 2022, además de trabajar para una empresa de nutrición deportiva. Ambos comenzaron la relación en 2018.

¿Tiene hijos Casper Ruud?

Casper Ruud tiene una hija, nacida el 30 de enero de 2026. La pareja compartió en sus redes sociales el nacimiento de su primogénita a principios de año, por lo que el tenista noruego tuvo que ausentarse de los torneos siguientes.

Cuánto dinero ha ganado Casper Ruud

Casper Ruud, que es profesional desde los 16 años cuando dio el salto a la ATP en 2015, ha ganado 29.406.897 dólares en toda su carrera, incluyendo los 2.213.667 que ha ganado en lo que va de 2026.

Ha ganado 14 títulos hasta el momento, siendo uno de los tenistas más laureados en los últimos años. Su mejor temporada fue la de 2021, donde consiguió hasta cinco trofeos.

Destaca el Masters 1000 de Madrid conseguido en 2025, donde venció a Jack Draper (7-5, 3-6, 6-4).

Por qué Casper Ruud habla español

Casper Ruud habla español porque se ha formado durante varios años en la Rafa Nadal Academy. Además de su padre Christian Ruud, su técnico es el español Pedro Clar, de la misma academia de Mallorca.

Desde finales de 2018, Ruud ha formado parte de uno de los mayores ‘laboratorios’ de futuros talentos del tenis mundial, por lo que su relación con España ha sido siempre estrecha. Él mismo ha reconocido su amor por España y ha ganado torneos nacionales como el Conde de Godó y el Masters 1000 de Madrid celebrado en la Caja Mágica.