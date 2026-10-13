La reflexión de Rafa Nadal (40 años) sobre Carlos Alcaraz: «No es una promesa, tiene siete Grand Slams»

Carlos Alcaraz es el gran tenista español de los últimos años. El murciano, campeón siete veces de Grand Slam, ha tenido una grave lesión en la muñeca que le ha dejado fuera de las canchas en los últimos meses. Tras la eliminación en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, Rafa Nadal ha querido comentar algo acerca de su situación.

Alcaraz cayó en cuartos de final del US Open ante Ben Shelton, ganó el ATP500 de Tokio y perdió sorprendentemente contra Zizou Bergs antes de los octavos de final del torneo chino. Un final de año esperanzador para coger ritmo y encarar el 2027 con firmeza, pero que no ha tenido los resultados esperados en el regreso.

«Ya no es una promesa; tiene siete Grand Slams», comentó Rafa Nadal. «Es una leyenda ya de nuestro deporte. Si te vas a los jugadores históricos que tienen Grand Slams, no hay tantos que tengan siete», explicó acerca del murciano que, a sus 23 años, ya está entre los mejores de todos los tiempos.

«Cuando has sido jugador, lo ves desde otra perspectiva», explicó el 22 veces campeón de los mejores torneos del circuito ATP, tal y como recoge Europa Press. Con 27 títulos a sus espaldas, Carlos Alcaraz quiere recuperarse de la mejor manera posible y seguir haciendo historia en nuestro tenis.

La derrota ante Bergs en Shanghái (7-5, 7-6) deja al murciano con la oportunidad de resarcirse en las ATP Finals que se disputarán en Turín del 13 al 22 de noviembre, fecha en la que los mejores tenistas se medirán frente a frente para cerrar el año.

Carlos Alcaraz ya es leyenda

«Es una de las derrotas más duras de mi carrera, venía fresco y me he decepcionado», decía Alcaraz minutos después de caer ante el belga. Un jugador de leyenda que aún no ha cogido el ritmo necesario después de la grave lesión de muñeca.

El tenista español se ha perdido Wimbledon y Roland Garros, dos torneos que ya tiene en su palmarés. El murciano ha levantado el trofeo en Londres en dos ocasiones, ambas venciendo a Novak Djokovic (2023 y 2024), las mismas que se alzó campeón en París, venciendo en 2024 a Alexander Zverev, nuevo número 1 del mundo, y en 2025 a Jannik Sinner en una final para la historia.

A sus 23 años, ya recibe elogios de una leyenda del deporte español y mundial como Rafa Nadal, y no es para menos. El mallorquín, veterano de mil batallas, sabe a la perfección el estatus en el que se encuentra un Alcaraz que sigue mejorando y añadiendo cosas a su juego. 2026 comenzaba con el título del Open de Australia, y finaliza con la esperanza de coger ritmo de nuevo para mostrar por qué es diferente al resto del circuito.