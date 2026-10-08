Alcaraz se suma a la fiesta junto a Sinner: participarán en el ‘1 Point Slam’ del Open de Australia

Carlos Alcaraz participará en el famoso ‘1 Point Slam’ del Open de Australia, una competición en la que ya estuvo presente el año pasado. El evento consiste en un torneo que se juega a tan sólo un punto. Los partidos son cortos pero el premio es muy grande, ya que el ganador se embolsa un millón de dólares. La competición se disputará en la Rod Laver Arena el miércoles 13 de enero. También estará presente Jannik Sinner.

Este divertido formato es muy curioso, ya que no existen distinciones por sexo y también está abierto para amateurs. De hecho, la estadounidense Coco Gauff y la japonesa Naomi Osaka han dado el visto bueno para participar. El hecho de que compitan personas no profesionales permite ver las diferencias de nivel con el circuito de élite, pero como todo se juega en una bola siempre hay sitio para las sorpresas.

La clasificación para el torneo es mucho más compleja. Durante los próximos dos meses, hasta 1000 clubes organizarán competiciones locales de este ‘1 Point Slam’ que permitirán a sus participantes clasificarse para los campeonatos estatales del torneo que se celebrarán en todo el país. Las plazas son muy reducidas, dos ganadores de cada estado y territorio competirán durante la semana de apertura del Open de Australia y disfrutarán de una experiencia exclusiva.

Entretenimiento, clips virales y enfrentamientos nunca vistos. El proyecto sigue creciendo tras el buen recibimiento por parte de los aficionados. El director de tenis de la federación australiana, Tom Larner, explica que no hay nada igual: «El AO 1 Point Slam es algo único en el deporte mundial. Ofrece a los tenistas aficionados la oportunidad de compartir protagonismo con algunas de las mayores figuras de este deporte y genera un nivel de emoción que solo el Open de Australia puede ofrecer».

El ‘1 Point Slam’ celebra la presencia de Alcaraz

El español provocará un gran impacto a nivel mediático. El directivo asegura que la implicación de la élite hace que este torneo sea un éxito: «Contar con estrellas como Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Naomi Osaka y Jannik Sinner, junto a ciudadanos australianos que se clasifican a través de competiciones locales y campeonatos estatales, refleja la esencia de este evento que es la de unir a las personas a través del tenis de una manera emocionante e inclusiva».