El desafío de enfrentarse a Nadal en Roland Garros: «Vas perdiendo desde que dicen su presentación por megafonía»

Cuando Marc Maury afina sus cuerdas vocales y coge aire, el público de la Philippe Chatrier contiene la respiración. «14 Roland Garros. En 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013», dice mientras el estruendo de la grada va en aumento. «2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022», finaliza. Para entonces no se han terminado de escuchar las últimas ediciones porque la Philippe Chatrier se ha convertido en un manicomio. El primer punto ya lo tiene el balear.

Eso era jugar contra Rafa Nadal en Roland Garros. Multipliquen los decibelios si el partido corresponde a una final, como en 2018 y 2019, cuando Thiem claudicó ante el aura y el tenis del balear. «Es muy difícil cuando escuchas eso. No es nada fácil porque el speaker presentaba a los tenistas y el público aplaude a ambos, pero cuando presentaba a Rafa y nombraba todos sus títulos… La multitud era muy ruidosa. Vas perdiendo desde ese momento», dice Thiem durante su diálogo con OKDIARIO.

Como Thiem, hasta un total de 74 jugadores sufrieron en sus carnes a Nadal sobre la tierra de París, donde acumuló hasta 112 victorias que convirtieron la Philippe Chatrier en su teatro de los sueños particular y rincón de las pesadillas para sus rivales. «Cada año más ruido porque cada año ganaba. El estadio se vuelve loco. Es el peor comienzo posible para una final», dice Thiem.

Una de las dos finales, la de 2019, la recuerda con especial detalle. «Ambos veníamos jugando a muy buen nivel y yo estaba jugando uno de mis mejores partidos en tierra batida. Lo pienso en serio, pero él estaba a un nivel increíble. Yo me concentraba al máximo, pero era muy difícil. Desde antes de iniciar el partido, incluso. Recuerdo estar en el vestuario media hora antes del inicio y verle concentrado con los auriculares y moverse de manera enérgica. Yo no hice nada mal en ese partido, simplemente era mejor que yo», expresó Thiem.