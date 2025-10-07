El millonario reto de Alcaraz: se enfrentará contra aficionados con medio millón de euros en juego

El tenis camina hacia su ocaso en 2025 y ya se conocen los primeros detalles de 2026. El nuevo año tenístico comenzará, como marca el calendario, con el Open de Australia como primer gran torneo. Alcaraz buscará en las Antípodas el único Grand Slam que se le resiste y afrontará un novedoso torneo exprés durante la semana previa. Se trata del Million Dollar 1 Point Slam, un formato que tiene un millón de dólares como recompensa.

Participarán 22 tenistas que se enfrentarán a 10 tenistas amateurs o aficionados y ahí estará Alcaraz. «Puedo revelar hoy que el número uno del mundo encabezará la alineación de jugadores. “Con más nombres importantes que se anunciarán pronto, ahora tienes un millón de razones para tomar una raqueta y prepararte para enero”», aseguró Craig Tiley, director del torneo.

El Million Dollar 1 Point Slam funciona como un cuadro eliminatoria y el piedra, papel o tijera como método para determinar quién saca y resta. El que gane el punto se lleva el partido y avanza a la siguiente ronda, mientras que el perdedor es eliminado. La clasificación se llevará a cabo durante la semana inaugural del Open de Australia y la final se disputará en el Rod Laver Arena.

«Ya sea aficionado o profesional, el ganador final se llevará el premio. Las inscripciones se abrirán pronto en clubes de todo el país, y durante la Semana Inaugural, los finalistas competirán por la oportunidad de enfrentarse a los profesionales en el Rod Laver Arena», explicó Tiley. Otra novedad es que las finales de dobles masculinos y femeninos se disputarán durante la tarde del último sábado.