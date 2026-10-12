Alcaraz se la pega en Shanghái

Otro revés para Carlos Alcaraz y este de lo más inesperado. El tenista español ha caído en dieciseisavos del Masters 1.000 de Shanghái (su segundo partido allí) ante el belga Zizou Bergs, número 39 del mundo. Y ha caído de forma dolorosa, en un largo partido de más de dos horas, pero derrotado en dos sets (5-7 y 6-7).

Con su cambio de look, que poco efecto ha hecho, Carlos Alcaraz da un paso atrás tras dar varios adelantes hace tan sólo seis días en Tokio, donde ganó el torneo. Pero ahora, en Shanghái, golpetazo grande, porque es derrotado por el 39º de la ATP, en dos sets y superado en muchos momentos de un partido que fue largo y con un gran desgaste físico.

Falló Alcaraz en los momentos clave. Ante un Bergs que se creyó que de verdad podía firmar la machada, como así hizo, el murciano falló en su saque en momentos clave. En la primera manga perdió su servicio, pero lo recuperó al instante, pero justo cuando ya se decidía el juego, el belga le rompió, se puso 6-5 y a su servicio se llevó el set a la cuarta opción.

El segundo set estuvo también muy igualado, con ambos devolviéndose golpes, Bergs aguantando en todo momento a un Alcaraz que crecía por momentos, pero que no lograba nunca derrumbar al belga, que le entraba todo. Con 5-5, Alcaraz perdió su saque, Bergs tenía la oportunidad de cerrar el encuentro, pero ahí se vio que Carlitos podía remontar. Le devolvió el break y llevó la manga al tie-break.

Y Alcaraz empezó bien, pero se fue diluyendo ante la creencia de que ese no era su día. Bergs, de nombre Zizou, fue cogiendo ventaja hasta que acabó cerrando el encuentro con un saque directo. Un golpe enorme para Alcaraz. Inesperado revés que le deja fuera a la segunda de un Masters 1.000 como el de Shanghái.