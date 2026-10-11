La historia detrás del bigote de Alcaraz: una apuesta, un propósito y el ‘moustache team’

Carlos Alcaraz lo retoma donde lo dejó. De Tokio a Shanghái. De alzar el trofeo en Japón a inaugurar su carrera en China con triunfo veloz. Poco más de una hora para rendir a Cerúndolo (6-3, 6-3) e iniciar con el pie derecho su ruta hacia su noveno Masters 1000. «Moustache team», escribe el murciano en la cámara, el protocolo del campeón. Y sonríen todos, tanto él como su equipo. Todos con bigote tras la conquista en Tokio. «Si ganamos el torneo, nos dejamos bigote», propuso Alcaraz. Y ocurrieron ambas variables. Buen ambiente fuera; victorias dentro de la pista.

La secuencia se observa en Shanghái, pero tiene su origen en Tokio, cuando el murciano alzó el trofeo. Fue vencer e ir a abrazarse con su equipo. Lo necesitaba después de una lesión que le tuvo cinco meses en el dique seco y batallando contra los fantasmas. ¿Volveré al nivel de antes? ¿Podré golpear la bola con normalidad? ¿Estaré sano? Alcaraz y la incertidumbre. Siempre apoyado en su equipo, celebró Tokio con ellos. Un título especial.

Y entre saltos, abrazos y sonrisas, Juanjo Moreno lo soltó. «¡Bigote para todos!», bramó. El fisioterapeuta del tenista fue claro. Dicho y hecho, en el debut de Alcaraz en Shanghái, saldado con un triunfo cómodo ante Cerúndolo, todo el equipo y el tenista aparecieron con un fino bigote. «Antes del torneo de Tokio quedamos con todo el equipo que, si ganaba el torneo, nos íbamos a dejar bigote. Todos. Y ha sido lo que ha sucedido. Es divertido llevar mostacho y vamos a estar así toda la semana del torneo si llegamos a las rondas finales», expresó Alcaraz.

El bigote es más que un look. Es una forma de expresarse y de fomentar buen ambiente en el equipo. Ese es el propósito tras ello. Por eso, cuando Alcaraz fue a firmar la cámara, se acordó de todo su equipo. ‘Moustache team’, escribió. Para Carlitos es vital sentirse cómodo una vez deja de empuñar la raqueta. Se expresa a través de sus peinados y ropa, cada vez más suyos.

«Si te sientes bien con lo que llevas puesto, con tu ropa y tu estilo, todo es mucho mejor. Tienes más confianza y te sientes mejor cuando saltas a la pista. Ahora estoy cambiando un poco de estilo y probando para decidir qué equipación voy a llevar en la pista. Estoy muy contento con las nuevas prendas, me siento muy cómodo y tengo confianza en ellas. Ahora se trata de jugar un buen tenis y llegar lejos en el torneo para poder llevarlas el mayor número de veces posible», expresó el murciano.