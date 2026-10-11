La historia detrás del bigote de Alcaraz: una apuesta, un propósito y el ‘moustache team’
El murciano y todo su equipo lucieron en Shanghái un fino bigote
Fue una apuesta si Alcaraz ganaba el torneo de Tokio
El fin es fomentar el buen ambiente que irradia su equipo
Carlos Alcaraz lo retoma donde lo dejó. De Tokio a Shanghái. De alzar el trofeo en Japón a inaugurar su carrera en China con triunfo veloz. Poco más de una hora para rendir a Cerúndolo (6-3, 6-3) e iniciar con el pie derecho su ruta hacia su noveno Masters 1000. «Moustache team», escribe el murciano en la cámara, el protocolo del campeón. Y sonríen todos, tanto él como su equipo. Todos con bigote tras la conquista en Tokio. «Si ganamos el torneo, nos dejamos bigote», propuso Alcaraz. Y ocurrieron ambas variables. Buen ambiente fuera; victorias dentro de la pista.
La secuencia se observa en Shanghái, pero tiene su origen en Tokio, cuando el murciano alzó el trofeo. Fue vencer e ir a abrazarse con su equipo. Lo necesitaba después de una lesión que le tuvo cinco meses en el dique seco y batallando contra los fantasmas. ¿Volveré al nivel de antes? ¿Podré golpear la bola con normalidad? ¿Estaré sano? Alcaraz y la incertidumbre. Siempre apoyado en su equipo, celebró Tokio con ellos. Un título especial.
Y entre saltos, abrazos y sonrisas, Juanjo Moreno lo soltó. «¡Bigote para todos!», bramó. El fisioterapeuta del tenista fue claro. Dicho y hecho, en el debut de Alcaraz en Shanghái, saldado con un triunfo cómodo ante Cerúndolo, todo el equipo y el tenista aparecieron con un fino bigote. «Antes del torneo de Tokio quedamos con todo el equipo que, si ganaba el torneo, nos íbamos a dejar bigote. Todos. Y ha sido lo que ha sucedido. Es divertido llevar mostacho y vamos a estar así toda la semana del torneo si llegamos a las rondas finales», expresó Alcaraz.
El bigote es más que un look. Es una forma de expresarse y de fomentar buen ambiente en el equipo. Ese es el propósito tras ello. Por eso, cuando Alcaraz fue a firmar la cámara, se acordó de todo su equipo. ‘Moustache team’, escribió. Para Carlitos es vital sentirse cómodo una vez deja de empuñar la raqueta. Se expresa a través de sus peinados y ropa, cada vez más suyos.
«Si te sientes bien con lo que llevas puesto, con tu ropa y tu estilo, todo es mucho mejor. Tienes más confianza y te sientes mejor cuando saltas a la pista. Ahora estoy cambiando un poco de estilo y probando para decidir qué equipación voy a llevar en la pista. Estoy muy contento con las nuevas prendas, me siento muy cómodo y tengo confianza en ellas. Ahora se trata de jugar un buen tenis y llegar lejos en el torneo para poder llevarlas el mayor número de veces posible», expresó el murciano.