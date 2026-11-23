La preocupación por la vivienda ha marcado nuevo récord en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre que se llevó a cabo cuando ya había pasado más de un mes desde la aprobación de los conocidos como decretos Maricarmen.

La encuesta también coincidió con el inicio de la campaña electoral para los comicios del 29N, la fallida huelga general y las manifestaciones del pasado 11 de noviembre y reflejó que la dificultad para tener una casa repite como primer problema de España con un 59,5%, pulverizando el 55,7% del mes anterior.

El estudio apunta un incremento de la inquietud generada por la situación económica y por la calidad del empleo, también en máximos. Como segunda preocupación figuran los problemas económicos, que se anotan un 24,7%, su porcentaje más alto desde abril, y como, tercera inquietud nacional, la calidad del empleo, con un 23,9%, otro máximo en la serie histórica

Deja sin oferta de alquiler

El polémico decreto Maricarmen no ha parado de destruir la poca oferta de alquiler que quedaba en el mercado español. En la Comunidad de Madrid la caída era hace menos de un mes de más del 14%, según pudo comprobar OKDIARIO.

De 11.800 viviendas en alquiler que había publicadas en Idealista el pasado 1 de octubre, hace un mes sólo quedaban 10.127. La inseguridad jurídica creada tras la aprobación de la nueva normativa había fulminado más de 1.673 alquileres en dos semanas de vigencia.

De hecho, el texto elaborado y acordado entre el PSOE y Sumar el pasado 29 de septiembre empezó a perjudicar más notablemente a la oferta publicada en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid. En esta zona la crisis era insostenible y, tras la publicación del nuevo decreto, en ciudades como Parla sólo quedaban hace unas semanas 7 alquileres para una población de más de 138.000 habitantes.