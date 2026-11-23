Dejar de comprar un café cada mañana puede parecer un gesto insignificante frente a otros gastos. Sin embargo, Iñaki Arcocha, mentor financiero y patrimonial, propone mirar de otra manera esos pequeños desembolsos que se repiten sin pensar en economizar nuestros hábitos. En el pódcast Roca Project, el experto pone el ejemplo del café para explicar cómo los llamados gastos hormiga, qué hacer si lo inviertes, pueden reducir la capacidad de ahorro y qué ocurre si se reserva ese dinero.

Su planteamiento no consiste en renunciar a todos los placeres ni en convertir cada gasto cotidiano en un motivo de culpa. Propone identificar qué consumos aportan valor y cuáles se mantienen por inercia. Arcocha calcula que un café de dos euros al día representa alrededor de 700 euros al año y plantea que, si esa cantidad se invirtiera durante una década con una rentabilidad anual del cinco por ciento, podría acercarse a los 10.000 euros. La cifra es un ejemplo orientativo, no una promesa: el resultado depende de las aportaciones, los costes, los impuestos y la evolución de la inversión. Su mensaje también abre un debate más amplio sobre educación financiera, planificación y la diferencia entre ahorrar e invertir.

Iñaki Arcocha: qué ocurre si ahorras e inviertes el dinero de los cafés diarios

Los gastos hormiga son pequeñas compras frecuentes que, consideradas por separado, parecen asumibles: un café fuera de casa, un tentempié, una suscripción que apenas se utiliza o un pedido ocasional.

El problema aparece cuando se repiten durante semanas y meses sin estar incluidos en un presupuesto. No todos son innecesarios, pero conviene saber cuánto representan y decidir si merecen ese espacio en las cuentas personales.

En su ejemplo, Arcocha coge de referencia dos euros diarios. La suma ronda los 60 euros al mes y los 730 euros al año si se mantiene todos los días. La cifra varía según el precio y la frecuencia. El economista invita a revisar otros pequeños pagos y preguntarse cuáles responden a una elección y cuáles se han convertido en automatismos si lo inviertes.

El experto insiste en que ahorrar no debería equivaler a vivir sin disfrutar. La pausa del café puede tener un valor social, ser un descanso durante la jornada o formar parte de una rutina agradable. Se puede reducir la frecuencia, preparar café en casa o fijar una cantidad mensual para esos gustos. La clave es que el gasto sea consciente y compatible con las prioridades.

Ahorrar no es lo mismo que si lo inviertes

Arcocha cuestiona que la conversación sobre finanzas personales se limite a guardar dinero. Ahorrar permite crear un colchón para imprevistos y objetivos próximos; si lo inviertes se busca que una parte del capital pueda crecer con el tiempo, pero representa asumir riesgos. Antes de invertir conviene atender deudas costosas y disponer de liquidez suficiente.

La rentabilidad del 5% que utiliza en su ejemplo no está garantizada ni se obtiene necesariamente cada año. Los mercados fluctúan y los productos financieros tienen costes, condiciones y riesgos distintos.

Además, la inflación reduce el poder adquisitivo del dinero, mientras que impuestos y comisiones pueden modificar el resultado final. Por eso, los 10.000 euros mencionados deben entenderse como una estimación ilustrativa, no como una cantidad asegurada por dejar de comprar cafés.

La educación financiera como herramienta cotidiana

La Comisión Europea considera la educación financiera una competencia esencial para gestionar presupuestos, ahorrar, evitar el sobreendeudamiento y tomar decisiones de inversión informadas.

En su información sobre alfabetización financiera señala que estos conocimientos ayudan a planificar metas y mejorar la seguridad económica. Estos conocimientos ayudan a decidir con más información.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también destaca la importancia de entender los productos financieros, comparar riesgos y planificar a largo plazo. Su marco de competencias financieras para adultos, elaborado junto con la Comisión Europea, incluye la gestión de ingresos y gastos, el ahorro, la inversión y la prevención de problemas de endeudamiento.

Cómo aplicar la propuesta sin obsesionarse

Un primer paso consiste en revisar los movimientos bancarios de un mes y agrupar los gastos pequeños que se repiten. También conviene separar el fondo para imprevistos del dinero destinado a invertir. El primero debe estar disponible y no depender de los mercados.

Para objetivos lejanos, puede estudiarse una estrategia diversificada, adecuada al plazo y al riesgo que cada persona pueda asumir, sin comprometer su estabilidad económica personal.

Después, se puede reservar una cantidad realista al cobrar. Si se invierte, es importante informarse sobre el producto, la diversificación, las comisiones y la posibilidad de perder parte del capital. No conviene invertir el dinero que se necesitará a corto plazo.

La propuesta de Arcocha invita a mirar más allá del café: no es el consumo aislado lo que determina la salud financiera, sino la relación entre ingresos, gastos, ahorro y objetivos. Mantener algunos placeres y recortar otros puede ser más sostenible.