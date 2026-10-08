Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz en toda su carrera

Carlos Alcaraz debutará el próximo sábado 10 de octubre en el Masters 1000 de Shanghái, días después de haber conquistado su tercer título de la temporada en el ATP 500 de Tokio, en el que volvió a levantar un trofeo después de ocho meses de lesión de muñeca mediante. El actual número 3 del mundo superó por primera vez la barrera de los 66 millones de dólares en ganancias durante su trayectoria profesional. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el dinero que ha ganado Carlos Alcaraz en su carrera.

Carlos Alcaraz venció a Jiri Lehecka en la final del ATP 500 de Tokio para levantar un título ocho meses después y convertirse en el tenista español con más títulos a lo largo de su carrera, con un total de 27. Ahora, el actual número 3 del mundo intentará volver a repetir triunfo en el Masters 1000 de Shanghái, que ha comenzado este miércoles 8 de octubre y en el que el murciano debutará el sábado en segunda ronda ante el ganador del Juan Manuel Cerúndolo-Nicolás Mejía.

A Carlos Alcaraz le espera un camino amable hasta la final, donde se topará contra estos rivales en las eliminatorias:

Tercera ronda: Buse, Berg o Kopriva,

Octavos de final: Tommy Paul o Vacherot.

Cuartos de final: Medvedev, Friz o Darderi.

Semifinales: Fils, Jódar, Ruud o Aliassime.

Final: Djokovic, Zverev o Shelton.

Todo el dinero que ha ganado Carlos Alcaraz jugando al tenis

Carlos Alcaraz levantó un título ocho meses después en Tokio, se llevó 500 puntos para el ranking ATP y también se embolsó 764.750 dólares como premio. Esto le hizo superar la barrera de los 66 millones de dólares ganados sólo en premios. En total, desde que debutó como profesional, ha ganado un total de 66,033,826 millones de dólares en premios.

Hay que tener en cuenta que en la presente que en 2026, en el que ha ganado el Open de Australia, el ATP 500 de Doha y el ATP 500 de Tokio, actualmente acumula un bote de 5,583,309 millones de dólares.

Cuánto ingresa por publicidad Carlos Alcaraz

Además de los ingresos que ha generado por sus logros en los torneos, Carlos Alcaraz también es un filón publicitario. Según publicó Forbes en un estudio publicado en verano de 2026, en 2025 el tenista español ganó 38 millones con contratos publicitarios debido a sus acuerdos con firmas como Nike, Babolat, Itaú, Isdin, Rolex, El Pozo, Louis Vuitton, BMW, Infosys y Evian.