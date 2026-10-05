Así queda cuadro del Masters 1000 de Shanghái 2026: todos los cruces y posibles rivales de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar

El tenis alumbra Asia. Con las raquetas empuñadas en Tokio y Pekín, se ha celebrado este lunes el sorteo del Masters 1.000 de Shanghái, el penúltimo Masters 1.000 de la temporada. Como tercer cabeza de serie, Alcaraz afronta el torneo con la mirada puesta en levantar el título. Exento de la primera ronda por su condición de favorito, el murciano iniciará su andadura directamente en la segunda fase.

Su sector del cuadro se anticipa exigente, pues comparte parte alta con rivales de entidad como Casper Ruud y Tommy Paul, lo que podría deparar cruces de dureza a partir de los octavos de final. Alcaraz busca resarcirse en la pista dura china tras ausencias en ediciones previas y también consolidar su ritmo de juego de cara al tramo final de la temporada.

Por su parte, el madrileño Rafael Jódar acude a la cita asiática tras caer en primera ronda en Tokio. No dispondrá de un inicio cómodo, quedando encuadrado en un debut de máxima exigencia frente al impredecible Alexander Bublik. El estilo agresivo y heterodoxo del kazajo medirá la solidez mental y el tenis directo del español.

Un hipotético triunfo de Jódar le abriría paso hacia duelos de mayor envergadura dentro de un cuadrante altamente competitivo. El Masters 1000 de Shanghái plantea así dos trayectorias con motivaciones distintas para el tenis nacional. La obligación de Alcaraz de pelear por el título y el desafío de Jódar por consolidarse en los grandes escenarios del circuito ATP.

Posibles rivales de Alcaraz en el US Open 2026

La hoja de ruta de Alcaraz es amable hasta la final. Iniciará su andadura ya en segunda ronda, tras ausentarse de la primera por su condición de tercer cabeza de serie y con Cerúndolo o un rival de la qualy como primer escollo. En tercera ronda se enfrentará a Buse, Berg o Kopriva; ya en octavos de final se verá las caras con Tommy Paul o Vacherot, vigente campeón del torneo tras su cuento de hadas en 2025. En cuartos, Medvedev, Friz o Darderi y en semifinales, Fils, Jódar, Ruud o Aliassime. En la final le esperarían Djokovic, Zverev o Shelton.

Posibles rivales de Rafa Jódar en el US Open

El camino de Rafa Jódar tiene más minas que sortear. Al igual que Alcaraz, también estará exento de la primera ronda, debutará ante Medjedovic o Tirante. A raíz de la tercera ronda ya vendrían las curvas. Se enfrentaría a Lehecka y en octavos de final a Fils o Michelsen. En cuartos, el reto sería todavía mayor. Aliassime, Tien o Ruud. Palabras mayores. En semifinales se vería con Alcaraz, Medvedev o Fritz y en la final con Djokovic, Zverev o Shelton.

Cuándo empieza el Masters 1000 de Shanghái 2026

El Rolex Shanghai Masters se disputa formalmente del 5 al 18 de octubre de 2026 en las instalaciones del Qizhong Forest Sports City Arena, el complejo de tenis más imponente de la gira asiática. Como torneo de categoría ATP Masters 1000 con un cuadro ampliado a 96 jugadores, la competición se extiende a lo largo de casi dos semanas completas.