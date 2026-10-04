Alcaraz funde a Shapovalov y España se garantiza un finalista en la final de Tokio
El canadiense se retiró por lesión cuando inició el segundo set
Alcaraz se enfrentará con su compatriota Munar, que viene de la 'qualy', por un puesto en la final
Alcaraz se había abrochado el primer set e iba a por el segundo cuando el cuerpo de Shapovalov dijo ‘hasta aquí’. No va más. Sufrió molestias en su pierna derecha y se vio obligado a retirarse (7-6, 2-1). Carlitos, ya en semifinales de Tokio donde se medirá a su compatriota Munar, -que ha llegado a la antesala de la final viniendo desde la qualy- lo primero que hizo tras ganar fue acordarse de su mermado rival. «Regresa pronto, Denis», escribió en la cámara.
«Fue un gran primer set, con grandes puntos. Hemos golpeado a la pelota muy bien desde el fondo de la pista, pero es una pena que Shapovalov haya tenido que retirarse. Llegar a una semifinal de esta manera no es como quería hacerlo, pero a veces el deporte es duro y hay que aceptarlo. Espero que esté bien, que no sea nada grave y que pueda jugar en Shanghái sano y volver a disfrutar del tenis», dijo el murciano a pie de pista.
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