Alcaraz funde a Shapovalov y España se garantiza un finalista en la final de Tokio

Alcaraz se había abrochado el primer set e iba a por el segundo cuando el cuerpo de Shapovalov dijo ‘hasta aquí’. No va más. Sufrió molestias en su pierna derecha y se vio obligado a retirarse (7-6, 2-1). Carlitos, ya en semifinales de Tokio donde se medirá a su compatriota Munar, -que ha llegado a la antesala de la final viniendo desde la qualy- lo primero que hizo tras ganar fue acordarse de su mermado rival. «Regresa pronto, Denis», escribió en la cámara.

«Fue un gran primer set, con grandes puntos. Hemos golpeado a la pelota muy bien desde el fondo de la pista, pero es una pena que Shapovalov haya tenido que retirarse. Llegar a una semifinal de esta manera no es como quería hacerlo, pero a veces el deporte es duro y hay que aceptarlo. Espero que esté bien, que no sea nada grave y que pueda jugar en Shanghái sano y volver a disfrutar del tenis», dijo el murciano a pie de pista.