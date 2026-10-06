Toni Nadal sobre Carlos Alcaraz: «Lo hace todo y todo lo hace bien. Es el más rápido y tiene unos golpes demoledores»

Carlos Alcaraz acaba de imponerse por 2 sets a 0 a Jiri Lehecka en la final del ATP 500 de Tokio. El tenista español defendía su trono conquistado el año pasado en tierras niponas y ha revalidado el título frente al checo. La final tenía un componente emocional para Alcaraz, ya que era la primera desde abril, tras su lesión de muñeca.

Pero para llegar a la última fase tuvo que batir a Jaume Munar en semifinales con marcador final de 5-7, 6-3 y 6-1. Un partido lleno de altibajos, con un primer set en contra, y que refleja la situación tenística y emocional en la que se encuentra el murciano.

El espejismo inicial con el castigo de Munar

El arranque del encuentro vino marcado por una igualdad total, con un pulso en el que ninguno de los dos conseguía imponer su tenis. Ambos tenistas españoles estuvieron muy acertados con el saque, negando opciones al rival al resto. Tan solo hubo siete puntos cedidos en el saque en el primer tramo. Alcaraz decidió meter una marcha más, colocando el 5-3 en el marcador, con medio set en el bolsillo.

Munar, lejos de tirar la toalla, aprovechó el exceso de confianza del sucesor de Rafael Nadal para encadenar cuatro juegos consecutivos y cerrar la primera manga tras una doble falta del de El Palmar cuando servía la bola de set en contra. Un error que ponía sobre la mesa las dudas del vigente campeón.

La resiliencia de Alcaraz

El siete veces campeón de Grand Slam necesitaba dar su mejor versión para esquivar la derrota. Una respuesta que no tardó en llegar en el segundo asalto. El murciano puso toda la carne en el asador y rompió el saque de Munar dos veces prácticamente seguidas. Si bien cedió uno de sus saques, seguía manteniendo una aparente comodidad con dos juegos de ventaja. A pesar de los intentos del balear, Alcaraz no cedió y logró una tercera rotura que estableció la igualdad de sets con un 6-3.

La tercera manga fue prácticamente un monólogo desde el fondo de pista. El número tres del mundo sacó un festival de golpes con el que firmó un parcial de 5-0 que finiquitó las esperanzas de remontada de Munar. El definitivo 6-1 selló las dudas del primer set y reafirmó la superioridad de Alcaraz. Toni Nadal elogió el despliegue físico y técnico del referente tenístico español de la actualidad: «Carlos Alcaraz me parece buenísimo. Lo hace todo y todo lo hace bien. Es el más rápido y tiene unos golpes demoledores», opinó el tío y exentrenador de Rafa Nadal.