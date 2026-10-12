La derrota de Alcaraz en Shanghái asegura que Zverev será número 1 del mundo a final de año

La derrota de Carlos Alcaraz ante el belga Zizou Bergs este lunes en Shanghái deja claro ya que Alexander Zverev terminará el año 2026 como número uno del mundo. Alcaraz -y tampoco ningún otro tenista- podrá superar al alemán en el ranking ATP pase lo que pase en los torneos que quedan en este año.

Es la primera vez en toda su carrera que Zverev terminará una temporada como número uno del mundo. A sus 29 años, será el jugador más veterano en estrenarse en esta estadística. Cabe recordar que esta temporada, ante las lesiones, ausencias y contratiempos de Sinner y Alcaraz, Zverev ganó dos de los cuatro Grand Slam: Roland Garros y US Open.

La confirmación de que Zverev será ya número 1 del mundo a final de año ha llegado tras la sorprendente derrota de Alcaraz ante Bergs en Shanghái. El español quedó eliminado en segunda ronda, dando un paso atrás a su mejoría que le había llevado a ganar el torneo de Tokio hace una semana.

En rápidas declaraciones a la web oficial de la ATP, tan sólo una hora después de esa derrota de Alcaraz, Zverev ha dicho que acabar el año como número 1 es «un sueño hecho realidad»: «Ha sido una temporada fantástica para mí tras ganar en París y Nueva York, y saber que terminaré el año en lo más alto de la clasificación es un sueño hecho realidad», ha dicho el alemán.

«Se ha puesto mucho trabajo y esfuerzo para alcanzar esta meta, especialmente tras regresar de la lesión de tobillo, y espero terminar la temporada con estilo», ha añadido Alexander Zverev, que además de ser el más veterano en lograrlo, es también el primer tenista alemán que lo consigue en toda la historia.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, ha felicitado al tenista alemán: «Terminar la temporada como número uno a final de año es el logro definitivo en nuestro deporte; Sascha ha sido de forma constante uno de los mejores del mundo durante una década y lograrlo por primera vez a los 29 años demuestra su valentía y determinación para seguir empujando hacia adelante».