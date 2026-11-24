El Real Betis afronta su segundo partido consecutivo a domicilio en la Champions League con el objetivo de recuperar la senda de la victoria. El conjunto verdiblanco viaja hasta Eslovaquia para medirse al Slovan Bratislva, colista y único equipo sin puntos en su casillero entre los 36 que conforman la fase de liga. Un triunfo en la capital eslovaca situaría a los pupilos de Manuel Pellegrini cerca de cerrar su clasificación a dieciseisavos y mantendría vivo el sueño de entrar en el Top 8.

Después de la derrota por la mínima sufrida en Dortmund, el Betis busca sumar de tres para situarse con la notable cifra de 12 puntos en cinco jornadas de la fase de liga de la Champions. Como rival tendrán a la gran ‘cenicienta’ de la presente edición, un Slovan Bratislava que ha anotado un gol y ha encajado 17 en cuatro partidos. Descubre toda la información sobre el Slovan Bratislava-Betis de la Champions League a continuación, entre la que se incluye dónde ver el partido en directo, a qué hora empieza o dónde escucharlo gratis por radio.

Slovan Bratislava – Real Betis en la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Real Betis se desplaza hasta el centro del continente europeo para visitar la fría ciudad de Bratislava. El Tehelné pole es el estadio de la capital eslovaca encargado de acoger el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. El duelo entre Slovan Bratislava y Real Betis comienza a las 21:00 horas (horario de la España peninsular) del martes 24 de noviembre.

A los béticos sólo les vale la victoria ante el rival, a priori, más sencillo de la fase de liga. Pese a ello, no cabe la relajación en un Real Betis que busca situarse con un importante botín de 12 puntos de cara a las tres jornadas finales de la fase de liga. En el sprint final de la liguilla de la Champions, el Betis se mide a Como y Arsenal en La Cartuja y cierra esta ronda visitando al Bayern de Múnich en el Allianz Arena.

Dónde ver en directo gratis el Slovan Bratislava – Real Betis: canal de TV y cómo ver online la Champions

El enfrentamiento entre Slovan Bratislava y Real Betis de la Champions League podrá seguirse por televisión en España a través de Movistar +. Esta plataforma cuenta con los derechos de emisión de las tres competiciones europeas de clubes en nuestro país. En lo que respecta al Slovan Bratislava-Real Betis, el partido de la quinta jornada de la fase de liga se podrá ver a través del canal Movistar Liga de Campeones 2. Por tanto, el encuentro no podrá verse en abierto ni de manera gratuita en España

Parte de los focos que apuntan a este partido se dirigen hacia los banquillos. Manuel Pellegrini se verá las caras con Yaya Touré, futbolista al que dirigió durante la etapa de ambos en el Manchester City. Además del citado canal de televisión, en OKDIARIO ofrecerá una cobertura completa del partido; con la última hora, la crónica y todas las reacciones tras el pitido final del Slovan Bratislava-Real Betis.

Dónde escuchar por radio en directo el Slovan Bratislava – Real Betis

La visita del Real Betis al Slovan Bratislava en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League también cuenta con opciones para los radioyentes. Aquellos que quieran seguir el partido en directo por la radio podrán hacerlo de manera gratuita a través de emisoras como Cadena SER, COPE, Onda Cero, RNE o Radio Marca; entre otras. A partir de las 21:00 horas, el Betis buscará su cuarta victoria en cinco partidos de la Champions para afrontar con mayor tranquilidad el duro final de fase de liga que le espera.